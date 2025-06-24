Onur Yavuz, ATP Yazılım'da Büyümeden Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Olacak

Onur Yavuz, ATP Yazılım'da Büyümeden Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Olacak
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ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ, Onur Yavuz'u Büyümeden Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna atadı. Yeni pozisyon, şirketin uluslararası büyüme stratejilerine liderlik etmek amacıyla oluşturuldu.

ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ Büyümeden Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcılığı'na Onur Yavuz atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ATP Yazılım, sürdürülebilir büyüme ve kurumsal gelişim hedefleri doğrultusunda organizasyon yapısında değişikliğe gitti.

Yönetim Kurulu kararıyla genel müdüre bağlı olarak görev yapacak Büyümeden Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı (CGO) pozisyonu oluşturuldu. Bu göreve, şirketin Çin operasyonlarını da yürüten Onur Yavuz atandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden 2008'de mezun olan Yavuz, kariyerine Softtech'te yazılım mühendisi olarak başladı. 2018'de şirketin Çin Genel Müdürlüğüne atanan Yavuz, 2022'den itibaren ATP China Genel Müdürü olarak görev yaptı. Çin teknoloji ekosisteminde yürüttüğü AR-GE ve işbirliği faaliyetleriyle bankacılık, gıda, perakende ve otomotiv gibi sektörlerdeki kurumsal müşterilerin yenilik süreçlerine katkı sundu.

TÜSİAD Çin Network'ü ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Çin Yönetim Kurulu üyesi olan Onur Yavuz, aynı zamanda teknoloji girişimlerine mentörlük desteği sunuyor.

Yavuz, stama kapsamında bağlı ortaklık ATP China (Tradesoft Shanghai IT Co Ltd.) bünyesindeki Çin operasyonlarını da yürütmeyi sürdürecek.

Yeni oluşturulan Küresel Büyümeden Sorumlu Genel Müdür (CGO) pozisyonu, ATP'nin uluslararası pazarlardaki büyüme odaklı stratejilerine liderlik edilmesi amacıyla hayata geçirildi.

Kurumsal yazılım çözümleriyle son yıllarda finans ve konuk ağırlama alanlarında yurt içindeki konumunu güçlendiren ATP, Çin, Azerbaycan ve Güney Afrika gibi stratejik pazarlarda yürüttüğü projelerle global varlığını istikrarlı biçimde genişletiyor.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
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