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Ons altındaki rekorın ardından dolar da yeni rekor kırmak üzere

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Ons altın rekor kırdıktan sonra dolar da rekor kırmak üzere. Günlerdir 36 sınırında dolaşan Amerikan Doları ABD'den gelen son rakamların ardından Türk Lirası karşısında 36 liranın üzerine sıçrama denemeleri yapıyor.

Dolar artık 36 liraya çok yakın. Dolar kurunda her gün yeni bir rekor geliyor. Euro'da da yükseliş devam ediyor.

Ocak ayının ilk gününe göre dolar yüzde 1,12 değer kazandı. Dün dolar en yüksek 35.86 TL'yi en düşük 35.634 TL'yi gördü. Euro ise dün en yüksek 37.56 TL'yi en düşük 37.101 TL'yi gördü.

Dolar yeni güne Kapalıçarşı'da 35,85 TL'den güne başlarken Euro 37,21 TL, İngiliz Sterlini 44,54 TL ve İsviçre Frangı 39,31 liradan işlem görüyor.

NOT: Bu haberde yer alan bilgi ve yorum dahil içerikler yatırım tavsiyesi kapsamında değildir.

Ons altındaki rekorın ardından dolar da yeni rekor kırmak üzere
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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