Oğuz Holding büyümeye ve yatırımlarına devam ediyor

1997 yılında kurulup aile şirketi olan Oğuz HoldingTürkiye'nin en büyük içecek üreticisi olarak yerini aldı. Marka, üretme becerisine sahip son teknoloji hatlarla donanmış tesislere sahip olmakla beraber yerli markalar arasında pazar lideri oluyor.

Oğuz Holding, 1997 yılında kurulan aile şirketi olup 5 fabrikası bulunan Türkiye'nin en büyük içecek üreticisidir. Soğuk ve alkolsüz tüm içecek ürünlerini tüm gramaj ve ambalajlarda üretme becerisine sahip son teknoloji hatlarla donanmış tesislere sahiptir.

BİRÇOK İÇECEK ÜRETİM BANDINDA

İçecek üreticisine ait Juss markası meyve suları, Sarıyer markası ile limonata şerbet ve gazoz çeşitleri, Black Bruin markası ile enerji içecekleri ve vitamin içecekleri gibi kategoriler üretim bandında yer alıyor. Her üretim hattı son teknoloji ile ilerliyor. Ayrıca ürün çeşidine göre üretim kapasiteleri farklılık gösteriyor.

SEÇKİN ULUSAL BİR ZİNCİR

Markalarını tüm Türkiye'de bayilik ağları ile dağıtımını sağlıyor. Ülkenin seçkin ulusal zincirlerinde satış faaliyeti gösteriyor. Aynı zamanda her yıl 3 kat büyüttüğü ihracat operasyonları ile şuan aktif olarak 103 ülkeye ürünlerin satışını gerçekleştiriyor.

SON TEKNOLOJİ MAKİNALAR KULLANILIYOR

Ardından Oğuz Holding, sadece kendi markalarını değil tüm ulusal zincir iş ortaklarının içecek üreticisi olma yolunda ilerliyor. Son teknoloji makinalar ile en yüksek kapasitelerde üretimler gerçekleşiyor.

Öte yandan marka çok güçlü Arge ekibi ve tesisine sahiptir. Son tüketicinin beklentilerini araştırmakta ve bu yönde çalışmalar geliştiriyor.

"KAZANCIMIZI SEKTÖRE VE KALİTEYE HARCIYORUZ"

Oğuz Holding CEO'su Enes Örer gıda markası ile ilgili şu şekilde konuştu. Örer, "Türkiye genelinde 5 üretim tesisimizle hizmet veriyoruz. 2018 yılında gazlı ürün hatlarımızı yenilemiştik. İleri teknoloji ekipmanlarla Adana ve Sakarya fabrikalarımızı daha da güçlendirdik. Sakarya fabrikamızda yaptığımız yatırımlarla cam şişede içecek çeşitleri üretim yelpazemizi genişlettik. Yatırımlarımızın büyük bir bölümünü öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Yani kazancımızı yine işimize, sektöre, teknoloji ve kaliteye harcıyoruz" dedi.

%100 YERLİ VE MİLLİ SERMAYESİ İLE OĞUZ HOLDİNG YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR

Enes Örer, yeni yatırım planları hakkında bilgi verdi.

"SOĞUK KAHVE TESİSİ SAATTE 45 BİN KUTU KAPASİTELİ ''

Bu yıl ki hedeflerinin ise soğuk kahve ürünlerini eylül ayında tüketiciyle buluşturmak olduğunu ifade eden Oğuz, "Daha önce 4 bin dönüm üzerinde süt çiftliği kurduğumuz Konya Ereğli'de bu kez soğuk kahve yatırımı yapıyoruz. Bu tesisimizin ilk ürünlerini eylül ayında üretmeyi ve tüm dünyaya satmayı planlıyoruz" dedi. Örer, tesisin üretim kapasitesinin 45 bin kutu/saat olduğunu kaydetti.

HER ÇEŞİT MEYVEYLE ÜRETİM YAPIYORUZ

Oğuz Holding CEO'su Enes Örer şu şekilde konuştu. "Şeftali, kayısı, elma, nar, ananas, mango, guava çilek, üzüm, vişne gibi aklınıza gelebilecek her türlü meyveyle üretim yapıyoruz" dedi.

YERLİ MARKALAR BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Ana markaları olan Juss Meyve Suyu, Black Bruin Enerji İçeceği, Sarıyer Limonata ve Sarıyer Gazoz hız kesmeden üretimine devam devam ediyor. Son tüketici ile buluşuyor.

ENERJİ MALİYETLERİNİ AÇIKLADI

Perakende sektörünün önemli oyuncularına kendi markaları ya da onların markasıyla üretim yaptıklarını bildirdi. Oğuz, üretim sürecinde, on dönemde en büyük gider kalemi haline gelen enerji maliyetleri konusunda GES yatırımlarına ağırlık verdiklerini açıkladı. Ayrıca tesislerinin yaklaşık 80 bin metrekareyi bulan çatılarında, önce 8 milyon Euro, ardından 2 milyonluk projelerle GES sistemi devreye aldıklarını söyledi.