Nisan ayı dış ticaret rakamları belli oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisan ayında ihracatın yüzde 8.5 artarak 20.9 milyar dolar olduğunu açıkladı. İthalat ise yüzde 12,9 artışla 33 milyar dolar oldu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nisan ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, nisanda dış ticaret açığı, yüzde 21,7 artışla 12 milyar 38 milyon dolar oldu. Yılın ilk dört ayındaki dış ticaret açığı ise yüzde 14,5 artışla 34,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bolat, nisan ayında mal ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artışla 20 milyar 900 milyon dolara yükseldiğini belirtti. Bolat açıklamasına şöyle devam etti: Geçen yıl nisanda bu rakam 19 milyar 292 milyon dolardı. Yüzde 8,5'luk artış son 9 ayın aylık en yüksek artışı oldu. En yüksek ikinci nisan ayı rakamı elde edildi. Paritenin Euro lehine gelişmesi ihracatımızda 440 milyon dolar pozitif olumlu etki yaptı. Bu yıl ilk 4 ayda ocak, mart, nisan ihracatımız artış gösterdi. Şubat ayında sadece düşük bir gerileme kaydedildi, 300 milyon dolar civarında.

"CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN YÜKSEK SEVİYESİ"

Son 23 ayın 13'ünde aylık ihracatta rekor rakamları açıkladık. Son 23 ayın 16'sında ihracatımız yükseliş kaydetti. Yıllıklandırılmış ihracatta son 12 aylık mal ihracatımız cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 265 milyar dolara yükselmiştir. Burada en önemli unsur ABD'nin gümrük vergileri açıklandıktan sonra dünya mali piyasalarında büyük bir çalkantı oldu, ticaret akışlarında ciddi belirsizlik meydana gelince özellikle güvenli liman olarak görülen altına hücum oldu. Bizdeki altına olan talebi körükledi. Bu nedenle altın, otomotiv, makine, kakao ve kahve ithalatındaki artışla 3,8 milyar dolar ithalat artışı gerçekleşti.

Doğalgazda geçen yıl nisanda 750 milyon dolar ithalat yapılırken bu defa 1,5 milyar dolar ithalat oldu. Nisanda ithalat yüzde 12,9 artarak 33 milyon dolar oldu. Cari işlemler açığında 4 aylık tahminimiz 15 milyon dolar civarında.