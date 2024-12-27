Müteahhitlik Sınıflandırması Yönetmeliği: KAMİAD Başkanı'ndan Önemli Açıklamalar

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) Başkanı Ali Adıgüzel, "Müteahhitlik Sınıflandırması ve Kayıtlarının Tutulması Yönetmeliği"nin projelerin tamamlanabilirliğini ve sektördeki güven ortamını artıracağını belirterek, ancak küçük ve orta ölçekli müteahhitlere ek destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

KAMİAD Başkanı Ali Adıgüzel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni "Müteahhitlik Sınıflandırması ve Kayıtlarının Tutulması Yönetmeliği"nin sektöre etkilerini ve müteahhitlik sınıflandırmalarında getirilen kriterlerin sektör dinamiklerine nasıl yansıyacağını değerlendirdi. Adıgüzel, mali yeterlilik kriterinin yüzde 50 oranında artırılmasının sektör için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Yeni düzenlemeyle birlikte müteahhitlerin ekonomik güçleriyle orantılı iş üstlenmeleri teşvik ediliyor. Bu değişiklik, hem projelerin tamamlanabilirliğini hem de sektördeki güven ortamını artıracaktır. Özellikle son dönemde yarım kalan projelerin toplumsal maliyetlerini düşündüğümüzde bu düzenleme büyük önem taşımaktadır. Ancak küçük ve orta ölçekli müteahhitlerin finansal yeterliliklerini belgeleyebilmeleri için ek destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulmaktadır" dedi.

Tecrübeye göre iş kriteri

Yeni başlayan müteahhitler için getirilen "tecrübeye göre iş üstlenme" kriteri hakkında da görüşlerini paylaşan Adıgüzel, bu adımın sektöre daha kontrollü bir giriş sağladığını vurguladı. Adıgüzel, "Sektörümüzde tecrübesizlik nedeniyle yaşanan sorunlar, uzun vadede büyük projelerde aksamalara neden oluyor. Yeni düzenleme, müteahhitlerin küçük ölçekli projelerle başlayıp deneyim kazanmalarını sağlayacaktır. Ancak küçük ölçekli projeler üzerindeki rekabetin artması, bazı girişimciler için engel teşkil edebilir. Bu noktada küçük projelerin artırılmasına yönelik teşvikler devreye alınmalıdır" diye konuştu.

Yeşil bina teşvikleriyle çevre dostu yapılar öne çıkacak

Adıgüzel, "Yeşil Bina Sertifikası"na yönelik yüzde 5 ek puan teşvikinin sektörde çevre dostu projelerin yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürdürülebilirlik, artık inşaat sektörünün vazgeçilmez bir unsuru. Yeşil bina projelerine verilen teşvikler, sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda enerji verimliliği yüksek ve değerli projelerin sayısını artıracaktır. Ancak bu projelerin maliyetlerinin küçük müteahhitler için erişilebilir hale getirilmesi gerekmektedir. Yeşil bina standartlarının yaygınlaştırılması için sertifikasyon süreçleri basitleştirilmeli ve daha düşük maliyetli hale getirilmelidir."

Yeni yönetmeliğin sektörde köklü değişimlere neden olacağını da ifade eden Adıgüzel, şu önerilerde bulundu:

"Finansal yeterlilik kriterlerini karşılamakta zorlanan müteahhitler için düşük faizli kredi veya hibe programları oluşturulmalıdır. Yeşil bina standartlarının yaygınlaşması için müteahhitlere yönelik kapsamlı eğitim programları düzenlenmelidir. Yeni başlayan müteahhitlerin deneyim kazanabileceği küçük projeler için özel teşvikler sağlanmalıdır."

KAMİAD'ın sektördeki tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışarak yeni düzenlemelerin etkilerini takip edeceğini ve çözüm önerileri geliştireceğini ifade eden Adıgüzel, "KAMİAD olarak müteahhitlerimizin bu düzenlemelere adaptasyon süreçlerini kolaylaştırmak için çalışacağız. Ayrıca sektörün gelişimine katkı sağlayacak tüm öneri ve talepleri ilgili mercilere iletme konusunda kararlıyız" dedi. - ANKARA