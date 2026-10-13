Mustafa Karabağlı, EBSO Yönetim Kurulu Başkanlığına 94 oyla seçildi

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Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Karabağlı seçildi.

Tek listeyle gidilen seçimde 94 oy alan Karabağlı, odanın yeni yönetim kurulu başkanı oldu.

Karabağlı, oy verme işlemlerinin ardından yaptığı konuşmada, seçim sonucunun sanayicilerin dönüşüm vizyonuna yönelik isteğini ortaya koyduğunu söyledi.

Sanayicilerin büyük çoğunluğunun desteğini hissettiğini belirten Karabağlı, bu desteğin kendilerine güç verdiğini ve sorumluluk yüklediğini ifade etti.

Mustafa Karabağlı, "İnşallah ne vaat ettiysek bunların hepsini gerçekleştireceğiz. Sanayicimiz lütfen geleceğe umutla baksın. Artık burada biz varız, yolumuz açık olsun." dedi.

Kaynak: AA