"Mihalıççık kirazı" hasadında sona gelindi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Mihalıççık kirazı" hasadında sona gelindi

AA - Cengiz Güney - Ekonomi
 - Güncelleme:
'Mihalıççık kirazı' hasadında sona gelindi

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde yetiştirilen, rakımın yüksek olmasından dolayı geç olgunlaşan, aroması ve uzun raf ömrü dolayısıyla ihraç edilen kirazda hasat döneminin sonuna gelindi.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde yetiştirilen, rakımın yüksek olmasından dolayı geç olgunlaşan, aroması ve uzun raf ömrü dolayısıyla ihraç edilen kirazda hasat döneminin sonuna gelindi.

Eskişehir'in 1325 rakımlı Mihalıççık ilçesinde 1998 yılında başlanan kiraz üretiminden zaman içinde fidan sayısı 600 bini geçti. Yüksek kesimde yetiştiğinden geç olgunlaşan ve farklı aroması nedeniyle tercih edilen Mihalıççık kirazı, uzun raf ömrü özelliğiyle özellikle pek çok Avrupa, Asya, Uzak Doğu ve Orta Doğu ülkesi tarafından tercih ediliyor.

Haziran ayı sonu itibarıyla olgunlaşarak toplanan kirazda hasat döneminin sonuna yaklaşıldı.

İlçede 20 yıldır kiraz üreticiliği yapan Mustafa İmre, AA muhabirine, ilçede yaklaşık 600 bin kiraz fidanının bulunduğunu, her yıl yaklaşık 30 bin yeni fidanın dikildiğini söyledi.

İlçenin gelecek 5 yıl içinde kiraz üretiminde önemli bir merkez haline geleceğini anlatan İmre, şöyle konuştu:

"İlçemizde bahçe kurulumları devam ediyor. İlçemiz kiraz üretimi için elverişli. Devlet de gerekli desteği veriyor. Kirazcılık ilçemizde gelecek vadediyor. Bahçelerimiz geç meyve veriyor. Hasadımız haziran ayında oluyor. Hasadımızın sonuna geldik. Bahçelerimizde üretilen kirazlarımız 26 ila 32 kalibreye ulaşıyor. Tamamen ihracata yönelik Almanya, İtalya, İngiltere, Hollanda, Rusya gibi ülkelere gönderiliyor. İhracatçı firmalar ilçemize kadar geliyor. Ürünlerimizde fiyat sıkıntımız yok."

İmre, kiraz bahçelerinin nisan ayının başında çiçek açtığına değinerek, "Bu tarihler arasında bölgemizde don olayı gerçekleşti. Önlemlerimiz almamıza rağmen rüzgar alan bölgeler az, rüzgar almayan bölgeler çok zarar gördü. Rekoltemizde kayıplarımız oldu." dedi.

AA / Cengiz Güney - Ekonomi

Mihalıççık Eskişehir Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title