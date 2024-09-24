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Migros, Kıyı Temizleme Kampanyası'na Katıldı

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Migros, Uluslararası Kıyı Temizleme Kampanyası kapsamında gönüllü çalışanları ile Moda Sahili'nde kıyı temizliği etkinliğine katıldı. Toplamda 130 kilogram atık toplanarak denizden uzaklaştırıldı. Şirket, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik projelerine devam ediyor.

Migros, Uluslararası Kıyı Temizleme Kampanyası (International Coastal Cleanup – ICC) kapsamında gerçekleştirilen kıyı temizliği etkinliğine gönüllü çalışanları ile destek verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, Uluslararası Kıyı Temizleme Kampanyası kapsamında gönüllü çalışanları ile birlikte DenizTemiz Derneği/ TURMEPA tarafından Moda Sahili'nde gerçekleştirilen kıyı temizleme etkinliğine katılarak çevreye olan duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Kampanya çerçevesinde gerçekleştirilen kıyı temizliğinde toplam 130 kilogram atık toplanarak denizlerden uzaklaştırıldı.

"İyi Gelecek Planı" doğrultusunda su kaynakları, denizler ve biyoçeşitliliğin korunması alanında da sorumluluk alan Migros, operasyonlarında doğan ve müşterilerinin bitkisel atık yağlarını toplayarak yetkilendirilmiş kuruluşlara ulaştırıyor böylece bitkisel atık yağların su veya toprağa karışıp kirletmesinin önüne geçiyor.

368 bin litre deniz suyu temiz kaldı

Bitkisel atık yağlar biyodizel üretiminde kullanılarak geri kazanılıyor. Migros, 2023'te müşterilerinden topladığı bitkisel atık yağları geri dönüşüme kazandırarak TURMEPA'nın denizleri koruma operasyonlarına bağışladı. Bu sayede yaz sezonunda 46 bin litre atık su toplamasına destek vererek 368 bin litre deniz suyunun temiz kalması sağlandı.

Migros müşterileri, bitkisel atık yağlarını MM, MMM, 5M Migros, Macrocenter ve Migros Toptan mağazalarına veya Sanalmarket görevlilerine teslim ederek yetkilendirilmiş kuruluşlara ulaştırılarak uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlayabiliyor.

Dünyanın en önemli doğal karbon yutakları olan denizler ve okyanuslar, gezegenin ekosistem dengesinin korunmasında hayati bir rol oynuyor. Deniz kirliliğinin yüzde 80'inin sebebi olan karasal atıklar, deniz ekosistemini tehdit ediyor. Örneğin, 1 litre atık yağ, 1 milyon litre içme suyunu kirleterek oksijen geçişini engelliyor ve deniz canlılarının yaşamını olumsuz etkiliyor.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi

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