Mersin'de 100 üreticiye kuraklığa dayanıklı ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı - Haberler

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Mersin'de 100 üreticiye kuraklığa dayanıklı ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı

AA - Serkan Avci - Ekonomi
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Mersin'de 100 üreticiye kuraklığa dayanıklı ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı

Mersin'de Büyükşehir Belediyesince 100 üreticiye kuraklığa dayanıklı 5 ton ekmeklik buğday tohumu desteği sağlandı.

Mersin'de Büyükşehir Belediyesince 100 üreticiye kuraklığa dayanıklı 5 ton ekmeklik buğday tohumu desteği sağlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesince buğday üretimini yaygınlaştırmak, kuraklığa dayanıklı ve birim alandan daha fazla verim alınabilecek tohum çeşidini vatandaşlara ulaştırmak amacıyla "Buğday Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması ve Dağıtımı Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında 100 üreticiye, 2 dekarlık alanda kullanılması için 50'şer kilogram buğday tohumu verildi.???????

AA / Serkan Avci - Ekonomi

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