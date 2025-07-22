Memur emeklisinin zam farkı 25 Temmuz'da hesaplara yatacak

Memur emeklisinin zam farkı 25 Temmuz'da hesaplara yatacak
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Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 500 bin memur emeklisinin zam farkı, 25 Temmuz'da hesaplara yatacak.

SGK, Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların 2025 yılı Temmuz ayı zam farkları 25 Temmuz Cuma günü hesaplara yatırılacağını açıkladı.

MEMUR EMEKLİLERİNE ZAM FARKI ÖDEMELERİ BAŞLIYOR

Temmuz ayında açıklanan enflasyon rakamlarının ardından memur emeklilerine yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. 4C emeklileri, bu zamma göre maaşlarını 1-5 Temmuz tarihleri arasında aldı. Memur emeklileri, zam farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merakla beklerken, açıklama geldi.

25 TEMMUZ'DA HESAPLARA YATACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaptığı açıklamada, zam farklarının 25 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan 2 milyon 506 bin 829 kişiye toplam 12 milyar TL zam farkını 25 Temmuz 2025 Cuma günü ödüyoruz. Ödemelerinizi aylık almakta olduğunuz banka veya PTT şubelerinden alabilirsiniz."

Memur emeklisinin zam farkı 25 Temmuz'da hesaplara yatacak

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSavaş-da-Kenya-Gibi Bir-Yere-Kaçacam:

Yaşlı birisi nasıl gitsin parayı çeksin bankadan. Yaşlı birisinin beyini büyük rakamları nasıl düşünsün ? Para boş iş. Kenya nın ormanlarında.. kenarlarda.. kumda güşlenip su içmek istiyoruz. Temiz su.

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