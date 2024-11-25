Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Meclis'te "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Düzenleme ile şimdiye kadar çıkan yapılandırmadan yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen 01.01.2015 tarihi itibarıyla prim borçlarını ödemeyen vatandaşların borçları tamamen siliniyor. Bu düzenleme ile yaklaşık 2 milyar liralık prim borcu silinecek. Uygulamadan yaklaşık 400 bin kişinin faydalanabileceği tahmin ediliyor.

BORCU OLAN SAĞLIK HİZMETİ ALAMAYACAK

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar için 1 Ocak 2012'den bu yana Genel Sağlık Sigortası uygulanıyor.

Sisteme borcu olan vatandaşların 1 Ocak 2025 itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sona erecek.

9 MİLYON KİŞİ GSS KAPSAMINDA

Türkiye'de 9 milyondan fazla kişi Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunuyor. Herhangi bir işte çalışmayan, emekli olmayan veya eşi, anne babası üzerinden bakılmakla yükümlü olmayanlar Genel Sağlık Sigortalı olmak zorunda.

Brüt asgari ücretin yüzde üçüne karşılık gelen tutarda aylık prim ödemeleri gerekiyor. 2024 yılı için bu tutar 600 lira olarak belirlenmişti.

GELİR TESTİ İLE ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ

Ödeme gücünün bulunmadığını beyan eden kişiler ise, gelir testi yaptırarak sağlık hizmetlerini ücretsiz alabiliyor. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Kararı ile borçluların sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları 31 Aralık 2024'e uzatılmıştı.