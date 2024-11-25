Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sahne!

 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

 Ayhan Bora Kaplan: Bürokratlara ve devlet büyüklerine iftira atmamı istediler

Ayhan Bora Kaplan'dan ortalığı karıştıracak suçlama: O isimlere iftira atmamı istediler
ATM'lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor

ATM'lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme geliyor. Teklife göre 2015 yılı öncesine ait yaklaşık 2 milyar TL prim borcu silinecek. Uygulamadan yaklaşık 400 bin kişinin faydalanabileceği tahmin ediliyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Meclis'te "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Düzenleme ile şimdiye kadar çıkan yapılandırmadan yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen 01.01.2015 tarihi itibarıyla prim borçlarını ödemeyen vatandaşların borçları tamamen siliniyor. Bu düzenleme ile yaklaşık 2 milyar liralık prim borcu silinecek. Uygulamadan yaklaşık 400 bin kişinin faydalanabileceği tahmin ediliyor.

BORCU OLAN SAĞLIK HİZMETİ ALAMAYACAK

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar için 1 Ocak 2012'den bu yana Genel Sağlık Sigortası uygulanıyor.

Sisteme borcu olan vatandaşların 1 Ocak 2025 itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sona erecek.

9 MİLYON KİŞİ GSS KAPSAMINDA

Türkiye'de 9 milyondan fazla kişi Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunuyor. Herhangi bir işte çalışmayan, emekli olmayan veya eşi, anne babası üzerinden bakılmakla yükümlü olmayanlar Genel Sağlık Sigortalı olmak zorunda.

Brüt asgari ücretin yüzde üçüne karşılık gelen tutarda aylık prim ödemeleri gerekiyor. 2024 yılı için bu tutar 600 lira olarak belirlenmişti.

GELİR TESTİ İLE ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ

Ödeme gücünün bulunmadığını beyan eden kişiler ise, gelir testi yaptırarak sağlık hizmetlerini ücretsiz alabiliyor. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Kararı ile borçluların sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları 31 Aralık 2024'e uzatılmıştı.

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
img

Tipiye yakalanan yüzlerce koyun ve eşek donarak telef oldu
img

Kilosu 150 TL'den satılıyor
img

İşverene prim desteği yeniden geliyor
500

Yorumlar (28)

Haber Yorumlarıufka dair:

biz ödeyenlere ceza bu yapılan. Bir işiniz de doğru olsun

Yorum Beğen185
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımrt kynr:

ödeyenler keriz di zaten . for ex. Ben

Yorum Beğen128
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDeniz Kaya:

Yine odeyenlere ceza kesilmiş

Yorum Beğen117
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdullah Arslan:

O zaman ödeyenler o kadar iade edin...yine cezalandırılacak dürüst vatandaş oldu

Yorum Beğen101
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHOROZ KENTLİ:

Kuş beyinliler anlamadığı için bunuda AKP ye mal ederler

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme86
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJokerAllame:

akkepe yemeye doymaz

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMesut Görgülü:

ödeyemeyen adam zaten odeyememistir. devlet bu yönde güzel yapmış mağdur olan kişiler sebeplensin.. parası olan zaten ödeyecek..

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme62
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Önce borç yaz sonra sil. Oh ne güzel dünya. Aynı hizmeti , ilaç dahil sıgınmacıya bedava ver sonra kardeş muhabbeti yap.Biz üvey kardeşmiyiz .

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFrancis_Ford_Cappola:

Madem borç siliyoruz paranız var , neden o zaman kredi kartı limitinden ücret kesintisini düşündünüz.

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTarık Avsar:

Ödememeye devam nasılsa hallediyor gardaşlıklar...

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 28 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Selahaddin Eyyubi CANLI izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 34. bölüm full HD tek parça izleme linki İZSU İzmir su kesintisi! 25-26 Kasım Konak, Karabağlar, Menemen su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Kasım Haymana, Gölbaşı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kreşler kapatıldı mı? Bahadır Aladağ kimdir? Bahadır Aladağ kaç yaşında, nereli? Pazartesi hangi diziler var? 25 Kasım Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Yemekteyiz Selami kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selami Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Rümeysa kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rümeysa Kavut kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Rıdvan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rıdvan Salman kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! (TRABZONSPOR-ADANA DEMİRSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Kasım günün maçları nereden izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.