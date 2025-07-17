Kütahya'da Yıldırım Düşmesi Sonrası Meyve Bahçesinde Yangın Çıktı

Kütahya'da Yıldırım Düşmesi Sonrası Meyve Bahçesinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şaphane ilçesinde meydana gelen yangının ardından Tarım Müdürlüğü tarafından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde meyve bahçesine yıldırım düşmesiyle çıkan yangının hasar tespit çalışması yapıldığı bildirildi.

Şaphane İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Karaağıl Mahallesi Kayraklı mevkiinde 15 Temmuz 2025 tarihinde meyve bahçesine yıldırım düşmesiyle çıkan yangın sonrası hasar tespit çalışması gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Diyarbakır'da kutlamadan dönen kadın silahlı saldırıda öldü

Doğum günü dönüşü silahlı saldırı: Genç kadın hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Audun Gronvold tatilde yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti

Yaz tatili felakete dönüştü! Milli sporcudan acı haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.