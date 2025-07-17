Kütahya'da Yıldırım Düşmesi Sonrası Meyve Bahçesinde Yangın Çıktı
Şaphane ilçesinde meydana gelen yangının ardından Tarım Müdürlüğü tarafından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde meyve bahçesine yıldırım düşmesiyle çıkan yangının hasar tespit çalışması yapıldığı bildirildi.
Şaphane İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Karaağıl Mahallesi Kayraklı mevkiinde 15 Temmuz 2025 tarihinde meyve bahçesine yıldırım düşmesiyle çıkan yangın sonrası hasar tespit çalışması gerçekleştirildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi