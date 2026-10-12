Kuşadası Limanı'na yanaşan 4 kruvaziyer ilçeye yaklaşık 6 bin turist getirdi

Kuşadası Limanı'na yanaşan 4 kruvaziyer ilçeye yaklaşık 6 bin turist getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuşadası Ege Port Limanı'na sabah saatlerinde dört kruvaziyer gemisi yanaştı ve gemilerle ilçeye yaklaşık 6 bin turist geldi. Turistlerin bir bölümü ilçe merkezinde alışveriş yaparken bazıları tur otobüsleriyle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etmek üzere yola çıktı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesine dört kruvaziyer gemisiyle yaklaşık 6 bin turist geldi.
Kuşadası Ege Port Limanı'na sabah saatlerinde Bermuda bayraklı Arcadia, Panama bayraklı MSC Divina, Bahama bayraklı Wind Star ve Marshall Adaları bayraklı Variety Voyager isimli kruvaziyer gemileri yanaştı.
Gemilerden inen, büyük bölümü ABD'li yaklaşık 6 bin turistin bir bölümü ilçe merkezinde alışveriş yaptı. Bazı turistler ise tur otobüsleriyle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etmek üzere yola çıktı.
Kruvaziyer gemileriyle gelen turistler, Kuşadası'nın turistik noktalarında hareketlilik oluşturdu.