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Kur Korumalı Mevduat bilançosu 51,1 milyar dolar seviyesine geriledi

Kur Korumalı Mevduat bilançosu 51,1 milyar dolar seviyesine geriledi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin ağustos ayında 51,1 milyar dolar seviyesine düştüğünü açıkladı. Döviz Dönüşümlü ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat hesaplarında önemli düşüşler gözlemlendi.

Kur Korumalı Mevduat bakiyelerinde düşüş gözlemlendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesi yaklaşık 51,1 milyar dolar seviyesine geriledi. TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin ağustos ayı sonuçlarını yayımladı. Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi ağustosta 6,1 milyar dolar gerileyerek 57,1 milyar dolardan 51 milyar dolara indi.

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ HESAPLARINDA GERİLEME

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 3,8 milyar dolar düşüşle 41,1 milyar dolardan 37,3 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 2,3 milyar dolar azalarak 16 milyar dolardan 13,7 milyar dolara geriledi. Türk lirası KKM stok bakiyesi de ağustosta 4 milyar lira azalışla 7,9 milyar liradan 3,9 milyar liraya düştü. Açıklanan veriler, toplam KKM bakiyesinin yaklaşık 51,1 milyar dolar olduğuna işaret etti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kur Korumalı Mevduat Ekonomi Finans Döviz

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Yorumlar (2)

Temel Temel:

Atı alan üskidarı geçti geçmiş olsun. 3 yılda ekonomiyi dahada kötüleştiren 2 neden Kur korumalı mevduata ödenen faiz ve EYT.......

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Özcan Özcan:

NAS VARDI BİR ARA NE OLDU? AKP GENEL BAŞKANIN AĞZINI BIÇAK AÇMIYOR.

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