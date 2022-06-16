Geliştirilen hububatlar tohum sanayicisine tanıtıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Geliştirilen hububatlar tohum sanayicisine tanıtıldı

AA - Anıl Kuru - Ekonomi
 - Güncelleme:
Geliştirilen hububatlar tohum sanayicisine tanıtıldı

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde düzenlenen "Tarla Günü" etkinliğinin ikinci gününde kuraklığa dayanıklı hububat çeşitleri tohumluk üreten firmalara tanıtıldı.

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde düzenlenen "Tarla Günü" etkinliğinin ikinci gününde kuraklığa dayanıklı hububat çeşitleri tohumluk üreten firmalara tanıtıldı.

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Fatih Özdemir, enstitüde düzenlenen programda, geliştirilen çeşitlerin çiftçilere ulaştırılması noktasında tohumluk firmalarının kilit rol oynadığını söyledi.

Tohum sektörünün, geliştiren, üreten ve tarımı yapanlar olmak üzere üç ayaklı bir sektör olduğuna dikkati çeken Özdemir, "Enstitümüzün bugüne kadar toplamda 120'den fazla çeşit geliştirdi. Bu çeşitlerin piyasaya ve çiftçilere ulaştırılması için bizim tohumculuk firmalarıyla sözleşmemiz var.

Bugün de son 8 yılda tescilini aldığımız ve en az 15 yıl emek verdiğimiz 25 çeşidimizi tüm özellikleriyle tohumculuk firmalarımıza tanıtıyoruz. Bu çeşitlerin çoğaltılması ve üretim sathına girmesinde bu firmalarımızın da emekleri büyük." diye konuştu.

Deneme parsellerindeki etkinlikte uzmanlar tarafından 25 çeşit buğday, arpa, çavdar, tritikale ve yulafın özellikleri, verim değerleri, hastalıklara ve kuraklığa toleransı, yağışlı yıllardaki tepkisi tohumluk firmalarının temsilcilerine anlatıldı.

AA / Anıl Kuru - Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title