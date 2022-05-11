Kolaya gelen zam sosyal medyanın dilinde! 2,5 litrelik kola 20 lira oldu - Haberler

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Kolaya gelen zam sosyal medyanın dilinde! 2,5 litrelik kola 20 lira oldu

Haberler.com - Fazıl Anıl Kılıçlı - Ekonomi
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Kolaya gelen zam sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Kolanın tavsiye edilen satış fiyatının 20 TL olması sosyal medyada mizah konusu oldu.

Son zamanlarda marketlerdeki zamlar ve bazı ürünlere takılan alarmlar sosyal medyada kullanıcılar tarafından çokça dile getiriliyor. Son olarak kolanın tavsiye edilen satış fiyatının 20 TL olması sosyal medyada birçok kullanıcının diline düştü.

SOSYAL MEDYADA DUYURULDU

Fiyatları daha önce eskiye göre bir hayli yükselmiş olan kola, Aralık ayında yapılan zamdan sonra 14-15 liraya kadar yükselmişti. Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, kola ürünlerine zam geldiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Aybaş'ın paylaşımına göre, 1 litrelik kola 12 lira 50 kuruş, 2,5 litrelik kola ise 20 TL'den satışa çıkarılacak.

Kolaya gelen zam sosyal medyanın dilinde! 2,5 litrelik kola 20 lira oldu

Sosyal medyada birçok kullanıcı da kolaya gelen zam konusunda paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlardan bazıları;

Kolaya gelen zam sosyal medyanın dilinde! 2,5 litrelik kola 20 lira oldu

Haberler.com / Fazıl Anıl Kılıçlı - Ekonomi

Coca Cola, Zam, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

murat bilir:

Eeee kardeşim sizde içmeyiverin

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emre Kenan:

kendi elinizle ediyonuz hersey zam koyuyonuz onla sonra biz yapmiyoruz devlet yapiyor diyorsunuz yapın bakalım nereye kadar yapacaksınız nasıl olsa hükumet sesini cikamaz diyorsunuz sandıkta görüşürüz beyler o zaman anlarız sizin halinizi zam zam zam öteki tarafta hesap vereceksiniz allahtan korkan kalmamış

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