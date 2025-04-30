Koç Holding İlk Çeyrekte 14,3 Milyar Dolar Gelir Elde Etti

Koç Holding, yılın ilk çeyreğinde konsolide bazda 14,3 milyar dolar gelir elde ederken, yaklaşık 801 milyon dolarlık kombine yatırım gerçekleştirdi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Koç Holding yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin son 5 yıldaki kombine yatırımları 14,5 milyar dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, köklü geçmişlerinin sağladığı güç ve ülkenin geleceğine duydukları güvenle, uzun vadeli değer yaratma hedefleri doğrultusunda ilerlemeyi sürdürdüklerini belirtti.

Çakıroğlu, 2025'in ilk çeyreğinde tüm dünyada hakim olan belirsizliklere ve zorluklara rağmen ülke ekonomisine katma değer sağlayacak stratejik yatırımları hayata geçirdiklerini aktararak, "Dengeli portföy yapımız, kuvvetli likiditemiz, geniş tedarik zincirimiz ve çalışma arkadaşlarımızın özverili çalışmaları sayesinde, bu yılın ilk çeyreğinde de güçlü finansal yapımızı koruduk." ifadelerini kullandı.

"Bu stratejik yatırımların şirketimiz Tofaş'ı, çok daha iddialı bir noktaya taşıyacağına inanıyoruz"

Türkiye'nin otomotivdeki rekabet gücünün artmasına katkı sağlayacak önemli yatırımları hayata geçirdiklerine dikkati çeken Çakıroğlu, "Tofaş'ın, Stellantis Türkiye paylarının devralması işlemine Rekabet Kurulu tarafından izin verildiği bildirildi. İşlemin kapanışının tamamlanmasıyla birlikte Tofaş, Türkiye'de distribütörlüğünü üstlendiği Alfa Romeo, Fiat, Jeep ve Maserati markalarına ilave olarak, Citroen, DS Automobiles, Opel ve Peugeot markalarının da distribütörlüğünü üstlenecek." değerlendirmesinde bulundu.

Koç Topluluğu'nun ve ortakları Stellantis'in Türkiye'ye duyduğu güveni bir kez daha teyit eden stratejik atılımlarda bulunduklarına işaret eden Çakıroğlu, şöyle devam etti:

"Üretim tarafında ise Tofaş'ta, çoklu enerji platformunda hayata geçirilmesi öngörülen yeni hafif araç projesinin 256 milyon avroluk yatırımla, 2026'nın üçüncü çeyreğinden itibaren devreye alınması ve tarafların anlaşmasına tabi olmak üzere ihracatın belirli bir kısmının Orta Doğu ve Afrika ülkelerine gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu stratejik yatırımların, şirketimiz Tofaş'ı üretim hacmi, ihracat performansı ve AR-GE yetkinlikleriyle otomotiv sektöründe çok daha iddialı bir noktaya taşıyacağına inanıyoruz."

Koç Topluluğu şirketlerinin uluslararası pazarlardaki konumlarını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını da aktaran Levent Çakıroğlu, Ford Otosan ve Iveco'nun yeni nesil ağır kamyon kabinleri geliştirmek üzere önemli işbirliğine imza attığını belirtti.

343 milyon avro değerindeki bu stratejik anlaşmanın, Avrupa Birliği'nin 2028'de yürürlüğe girecek Doğrudan Görüş Standardı (GSR D Direct Vision Yönetmeliği) kapsamında güvenlik standartlarına uyum sağlamak ve karbon salımını azaltmak amacıyla hayata geçirildiğinin altını çizen Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Ayrıca Ford Otosan, tam elektrikli Ford E-Transit/Tourneo Courier ve Ford Puma Gen-E modellerinin üretimine Romanya'daki Craiova fabrikasında başladı. Otokar, Romanya Milli Savunma Bakanlığı'nın şirketi olan C.N. Romtehnica SA'nın açtığı yaklaşık 4,26 milyar RON (Rumen Leyi) tutarındaki 1059 adet zırhlı araç ihalesini kazanmıştı. Bu ihale sonrasında Romanya'da kurduğumuz Otokar Land Systems SRL, araçların Romanya'da üretilecek kısmı için Romanya'da savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Automecanica SA ile iş ortaklığı kurmak üzere sözleşme imzaladı. Arçelik ise Avrupa'daki Whirlpool operasyonlarının devralınması sonrası üzerinde çalıştığı endüstriyel dönüşüm planının son aşaması olan İtalya'da yerel otoriteler ve sendikalarla uygulanacak plan üzerinde mutabakat sağladı."

Koç Topluluğu olarak iş hedeflerinin yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum konusundaki ilerlemelerini de kararlılıkla takip ettiklerini vurgulayan Çakıroğlu, 2021'de başlattıkları Karbon Dönüşüm Programı doğrultusunda 20507ye kadar karbon nötr olmayı hedeflediklerini anımsattı.

Çakıroğlu, "Topluluk olarak 2024 yılında, doğrudan sera gazı emisyonlarımızı bir önceki yıla göre yüzde 3,8 oranında azaltmayı başardık. 2017 baz alındığında ise toplamda yüzde 17'lik bir azalma sağladık." ifadesini kullandı.