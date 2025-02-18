Koç Holding 2024'te 65,8 Milyar Dolar Gelir Elde Etti

Koç Holding, 2024'te konsolide bazda toplam 65,8 milyar dolar gelir kazandı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Koç Holding, 2024 finansal sonuçlarını açıkladı.

Geçen yıl konsolide bazda 65,8 milyar dolar gelir elde eden holding, 4,4 milyar dolar kombine yatırım gerçekleştirdi. Böylece şirketin son 5 yıldaki kombine yatırımları 14 milyar dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, küresel belirsizliklerin arttığı bir yılı geride bıraktıklarını aktararak, zorluklara rağmen, geçen yılı sağlam finansal yapılarını koruyarak kapattıklarını belirtti.

Küresel büyüme vizyonları ve uzun vadeli stratejik hedefleri doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında yatırımlarına kararlılıkla devam ettiklerine dikkati çeken Çakıroğlu, "Bağlı ortaklığımız Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği AŞ ile Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 504 milyon dolar karşılığında 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesine ilişkin sözleşmeyi imzalamış olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Çakıroğlu, Tofaş'ın, Fiat, Citroen, Opel ve Peugeot için yaklaşık 250 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiği K0 kodlu hafif ticari araç projesinde üretim ve ihracata başladığını kaydederek, "Ford Otosan, Ford ve Volkswagen'in stratejik ortaklığı kapsamında yeni nesil Volkswagen bir tonluk ticari araç modelinin üretimini Yeniköy Fabrikası'nda devreye aldı. TürkTraktör ise Erenler Fabrikası'nda traktörün ana komponentlerinden biri olan kabin montaj hattının faaliyete geçmesini takiben yaklaşık 29 milyon avro yatırımla kabin iskelet üretim tesisini hayata geçiriyor." açıklamasını yaptı.

Türkiye dahil 60 ülkede 131 üretim tesisi ve satış şirketiyle faaliyet gösteren çok uluslu ve çok kültürlü bir Topluluk olarak yurt dışında da yatırımlarını sürdürdüklerini vurgulayan Çakıroğlu, "Beko, Mısır ve Bangladeş'te toplam 188 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiği tesislerde üretime başladı. Entek Elektrik, Romanya'da 214,26 MW gücünde güneş enerjisi santrali projesini hayata geçirmek üzere yatırıma başladı. Otokar, Romanya Milli Savunma Bakanlığının şirketi olan C.N. Romtehnica SA'nın açtığı yaklaşık 4,26 milyar RON (Rumen Leyi) tutarındaki 1059 adet zırhlı araç ihalesini kazandı." ifadelerini kullandı.

"Umut Kentler, 20 bin kişiye barınma imkanı sunuyor"

Teknoloji ve inovasyonu büyüme vizyonlarının dönüştürücü gücü olarak gördüklerini belirten Levent Çakıroğlu, topluluk şirketlerinden Yapı Kredi ve Ford Otosan tarafından kuantum hesaplama teknolojilerinden yararlanılarak geliştirilen uygulamaların, Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) kendi sektörlerinde öncü olarak kabul ettiği 13 proje arasına seçilerek, örnek gösterilmesinden gurur duyduklarını aktardı.

Çakıroğlu, şirketlerinin uygulamalarının, karmaşık ve klasik yöntemlerle çözülmesi zor olan sorunların aşılmasında kuantum hesaplama teknolojilerinin potansiyelini en iyi şekilde yansıttığını anlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümünde bölgede yürüttükleri çalışmalara aynı kararlılıkla devam ettiklerini belirten Çakıroğlu, Adıyaman, İskenderun, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da inşa ettikleri Umut Kentler'in, 20 bin kişiye barınma imkanı sunmanın ötesinde, bölge halkı için yaşamla yeniden bağ kurmanın simgesi haline geldiğine işaret etti.

Çakıroğlu, Umut Kent sakinlerinin geleceğe dair hayal ve ümitlerinin güçlendiğini kaydederek, "Umut Kentlerde eğitimden istihdama, sosyal hizmetlerden gelir getirici faaliyetlere kadar pek çok alanda topluma fayda sağlayan çalışmaların yapıcı etkilerini görüyoruz. Farklı alanlarda yıldızlaşan çocuklarımız, eğitim desteğiyle sınavlarda başarılar elde ediyor, yatkın oldukları farklı branşları keşfetme ve bu alanda kendilerini geliştirme imkanı buluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Sporun ve güvenli alanlar yaratmanın, özellikle kız çocukları üzerindeki güçlendirici etkisini görmekten memnuniyet duyduklarını vurgulayan Çakıroğlu, "Kadınların tekstil ve mutfak atölyelerinde gelir elde etmelerine, sosyal hayata katılmalarına; gençlerin de Topluluk şirketlerimizin bölgede yarattığı istihdamla ayakları yere sağlam basan bireyler olarak hayatlarını kurmalarına destek sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.