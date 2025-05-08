Kerevitaş'tan İsim Değişikliği: Yeni İsim 'Besler Gıda ve Kimya'

Dondurulmuş gıda ve margarin sektörlerinde Türkiye'deki pazarda önce markalardan olan Kerevitaş, yapılan Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasında şirketin önümüzdeki dönemde faaliyetlerine "Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" ismiyle devam edeceği bildirildi.

Türkiye'de dondurulmuş gıda ve margarin sektöründe lider markalardan olan Kerevitaş, yeni dönem büyüme hedefleri doğrultusunda isim değişikliğine gitti. Kerevitaş'ın 8 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında yapılan KAP bildiriminde şirketin performans sonuçlarına ve şirket unvanı değişikliğine yer verildi. Yapılan açıklamada kurul toplantısında şirketin yeni isminin "Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş." olarak değiştirilmesine karar verildiği ifade edildi.

Kuruluş yıllarında kerevit ürünleri ihracatıyla faaliyetlerine başlayan Kerevitaş, bugün dondurulmuş gıda, yağ, mutfak, konserve ve ton balığı gibi alanlarda 16 farklı kategoride, bin 500 ürün ve 86 markadan oluşan geniş bir portföye sahip büyük bir gıda şirketi konumuna geldi. Bu değişikliğin, şirketin genişleyen ürün portföyü ve sinerjik odak alanlarıyla uyumlu, gıda sektöründeki uzun vadeli hedeflerine daha uygun bir kurumsal kimlik oluşturma amacıyla yapıldığı öğrenildi. İsim değişikliğinin Besler'in sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, liderlik ve kalite odaklı iş yapış kültürünü daha güçlü bir şekilde yansıtması hedefleniyor. Şirketin yeni unvanı, tescil süreci tamamlandığında resmiyet kazanacak. - İSTANBUL