Karabük'te 3 bin dekar alana yağlık ayçiçeği ekilecek

ESKİPAZAR, KARABÜK (AA) - Karabük'te, "2022 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında yüzde 75 hibe desteğiyle çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Eskipazar Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlenen tohum teslim töreninde konuşan Vali Fuat Gürel, Eskipazar'ın Karabük'ün en fazla tarım arazisine sahip ilçesi olduğunu söyledi.

İlçedeki tarım arazilerinin kullanılmasıyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün önemli çalışmalarının olduğunu, bu doğrultuda yıllardır bölgede tarımın iyi bir şekilde yapıldığını anlatan Gürel, şöyle devam etti:

"Özellikle salgın sürecinde üretmeden tüketmenin mümkün olmayacağını gördük. Tedarik zincirlerinin ne kadar önemli olduğunu, tedarik güvenliğinin sağlanmasının, özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ne kadar önemli olduğunu anlamış olduk. Bu kapsamda Eskipazar'da tarım arazilerinin iyi bir şekilde kullanılması, tarımın hangi ürünlere uygun olduğunun tespiti açısından arkadaşlarımız çalışmalar yaptı. Geçen sene burada ayçiçeğiyle alakalı bir çalışma yapıldı. 250 dönüm civarında ayçiçeği ekimi yapıldı ve başarılı oldu."

Gürel, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, milletvekilleri ve siyasilerin girişimleriyle bölgede ayçiçeği üretiminin teşvik kapsamına alındığını aktararak, "Tabii sadece bununla yetinilmedi. Aynı zamanda tohumluk desteğiyle de alakalı çalışma yapıldı. Bu manada İl Tarım ve Orman Müdürümüz Çetin beye teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize 3 bin dönüme yetecek kadar tohum verilmiş olacak. Hem tohumluk destekleri hem makine tedarikiyle alakalı Tarım ve Orman Bakanlığımızın çiftçilerimize çok büyük destekleri var. İl Özel İdaremizin de destekleri var. Yeter ki çiftçilerimiz üretime dönsünler, tarıma dönsünler ve üretimin bir parçası olsunlar." ifadelerini kullandı.

Yöredeki tarım alt yapısının güçlendirilmesiyle ilgili kurumlarla birlikte çalışmalar yürütüldüğünden bahseden Gürel, "İlimizin yağlık ayçiçeği ekimi desteklenen 4 ilden biri olmasında emeği geçen milletvekillerimize ve tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

Törende daha sonra, ilçedeki 24 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumları Vali Gürel ve protokol üyeleri tarafından teslim edildi.

Törene, Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, siyasi parti temsilcileri, il ve ilçe protokolü, İl Genel Meclis üyeleri Sunay Yaka ve Sırrı Şen ile çiftçiler katıldı.

Karabük'te bu yıl Eskipazar ilçesinde 24 çiftçi tarafından 2 bin dekar, merkez ve Eflani ilçesinde de 4 çiftçi tarafından 1000 dekar alanda olmak üzere toplam 3 bin dekar alanda yağlık ayçiçeği ekimi yapılacak.