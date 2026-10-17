Kapalıçarşı'da külçe altın ve dolar fiyatları haftalık bazda yükseldi

Kapalıçarşı'da külçe altın ve dolar fiyatları haftalık bazda yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL fiyatları haftalık bazda ve 2025 sonuna göre değişim gösterdi. Külçe altın 6.648, dolar 49,5270, avro 55,7610 ve sterlin 66,1350 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
(Sürecek)
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2025 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2025 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|6.002,00
|6.645
|6.648
|0,05
|10,76
|Cumhuriyet
|40.464,00
|43.310
|43.327
|0,04
|7,08
|ABD Doları
|42,8090
|49,3430
|49,5270
|0,37
|15,69
|Avro
|50,2320
|55,2490
|55,7610
|0,93
|11,01
|İngiliz Sterlini
|57,8850
|65,2900
|66,1350
|1,29
|14,25
|İsviçre Frangı
|54,2890
|59,3720
|60,1730
|1,35
|10,84
Kaynak: AA