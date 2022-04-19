Kaolin ve kaolinli killerin ihracatı kayda bağlandı - Haberler

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Kaolin ve kaolinli killerin ihracatı kayda bağlandı

AA - Zeynep Canlı - Ekonomi
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Kaolin ve kaolinli killerin ihracatı kayda bağlandı

İhracı kayda bağlı ürünler listesine kaolin ve diğer kaolinli killer de dahil edildi.

İhracı kayda bağlı ürünler listesine kaolin ve diğer kaolinli killer de dahil edildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, inşaattan kağıda, tekstilden kozmetiğe, tarımdan ilaçlara kadar çeşitli alanlarda kullanılan kaolin ve diğer kaolinli killer, "ihracı kayda bağlı mallar listesine" eklendi.

AA / Zeynep Canlı - Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, Tebliğ, Gazete, Ekonomi, Haberler

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