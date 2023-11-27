KAMİAD Başkanı: Yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı düzenlemesi sorunlara çözüm olmayacak

Kamu müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) Genel Başkanı Ali Adıgüzel, TBMM'ye sunulan yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesine ilişkin düzenlemenin kabul edilmesi halinde sektörde yaşanan sorunlara çözüm olmayacağını belirtti. Adıgüzel, sektör çalışanlarının iş yapamaz duruma geldiğini ve taslağın geçmesine Cumhurbaşkanı'nın da razı olmayacağını düşündüklerini ifade etti.

Kamu müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) Genel Başkanı Ali Adıgüzel, TBMM'ye sunulan yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesine ilişkin düzenlemenin kabul edilmesi halinde sektörde yaşanan sorunlara çözüm olmayacağını belirtti.

Başkan Adıgüzel, açıklamasında, "6 Şubat depremi sonrasında afet bölgesinde başlayan talep fazlalığı sonrasında işçilik fiyatlarındaki aşırı fiyat artışları başta olmak üzere beton, agrega, çimento vb. yapı malzemelerine gelen zamlara 29 Mayıs seçimi sonrasındaki kur artışları da eklenince, kamuya iş yapan yükleniciler için şartlar çok ağırlaşmıştır. Temmuz ayındaki akaryakıt ürünlerine gelen ÖTV artışları ile bu sektör temsilcileri, adeta iş yapamaz hale gelmiştir. KAMİAD olarak 28 temel malzeme fiyatında oluşan artışları, bir rapor halinde Çevre Şehircilik Bakanlığı, Hazine Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve TBMM'de bir çok milletvekili ve grup başkanına tarafımızca iletilmiştir. Kanun teklifindeki taslağın, reel saha verilerini dikkate almadan sadece kamuya iş yapanlara 'fiyat farkı verildi'den ibaret olacağını düşünmekteyiz" dedi.

Aylardır sektör çalışanlarının iş yapamaz duruma geldiğini belirten Adıgüzel, "Depremin yaralarını sarmaya çalıştığımız bir dönemde, yüksek enflasyon karşısında her türlü zorluğa karşın iş yapan firmalar, aylardır bu taslağı bekliyordu, Ancak TBMM'ye sunulan taslak ile büyük hayal kırıklığı yaşadık. Kamu yatırımlarının durması demek, alt sektör ve sanayi üretimiyle birlikte milyonların işsiz kalması demektir. Meclis gündemine gelen ve piyasa beklentilerini hiçbir şekilde karşılayamayacak olan bu taslağın geçmesine Cumhurbaşkanımızın da razı olmayacağını düşünmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, 1 Aralık 2023 Cuma günü KAMİAD'ın Ankara'daki genel merkez binası önünde meslektaşlarını toplayarak bu konuda basın açıklaması yapacaklarını ve tüm meslektaşlarının davetli olduğunu söyledi. - ANKARA