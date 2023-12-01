Üye Girişi
Haberler

KAMİAD Başkanı: Yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı düzenlemesi revize edilmeli

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) Başkanı Ali Adıgüzel, yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesini de içeren torba kanun teklifine ilişkin düzenlemenin reel saha verileri doğrultusunda revize edilmesi gerektiğini belirtti.

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) Başkanı Ali Adıgüzel, yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesini de içeren torba kanun teklifine ilişkin, "Kamu zararı oluşmaması için düzenlemenin reel saha verileri doğrultusunda revize edilmesine ihtiyaç vardır." dedi.

Adıgüzel, dernek genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, artan talep nedeniyle inşaat sektöründe malzeme ve işçilikte fiyat artışları yaşandığını söyledi.

Kamu müteahhitlerinin ülkede istihdam yarattığını, ürettiğini ve ekonomiye katkı sağladığını anlatan Adıgüzel, "Kamu müteahhidinin öngörülemeyecek bu reel piyasa koşullarında daha çok mağdur edilmemesi ve kamu zararı oluşmaması için düzenlemenin reel saha verileri doğrultusunda revize edilmesine ihtiyaç vardır." diye konuştu.

1 Ocak 2023 tarihinden önce devam eden işler dahil, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ihalesi yapılmış tüm işlerin düzenlemenin kapsamına alınmasının hakkaniyete ve anayasal düzene uygun olacağını belirten Adıgüzel, şunları kaydetti:

"2023'te basiretli tüccar olarak işini tamamlayan, devletimizin organları ile sözleşmesine göre edimlerini ifa etmiş bir yüklenicinin cezalandırılması hem bir hak kaybı hem de sektörün aktörlerini yanlışa yönlendiren bir uygulama olacağı açıktır. Devletimiz beklenen baba şefkatini göstererek, yüklenicilerin işine devamını özendirmeli ve devam eden projelerin ivedilikle bitirilmesi desteklenmelidir. Hüsnüniyetle taleplerimizin değerlendirilmesini, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçen ve yaşanan sorunlara çözüm olamayacak bu kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulu'nda veya Cumhurbaşkanı'mız tarafından değiştirilmesi konusunda, kendilerine olan güvenimizin tam olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz."

Kaynak: AA / Ekonomi

Ali Adıgüzel Kamu Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 1 Aralık Yalı Çapkını 48. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Ateş Kuşları CANLI İZLE! 1 Aralık Ateş Kuşları 33. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR? Akbank, Ziraat, Garanti, İş Bankası, Deniz Bank, Fibabanka mevduat faiz oranları yüzde kaç? Kayserispor neden puan silme cezası aldı? Kayserispor ceza mı aldı, neden? CUMANIN KAZASI OLUR MU? Cuma namazını kaçıran ne olur, kazası nasıl kılınır? İBB 2023 BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK, açıklandı mı, yatacak mı? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı sonuçları belli oldu mu? Gelinim Mutfakta Melek kimdir? Gelinim Mutfakta Melek Kural kaç yaşında, nereli? Sürat Kargo Cumartesi açık mı? Sürat Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar açık? AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023? Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden alınır?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title