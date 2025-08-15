Kadın Girişimciler için EY Programı Başvuruları Uzatıldı

Kadın girişimcilerin işlerini büyütme yolculuğuna rehberlik etmek ve onları uluslararası pazarlara açılma konusunda desteklemek amacıyla kurulan Ernst&Young (EY) Girişimci Kadın Liderler Programı 2025'e başvurular, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kadın girişimcileri bir araya getirerek eğitim, mentörlük, iş geliştirme ve iletişim ağı destekleri sunan programın başvuru süresi, 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Başvurular, EY Türkiye internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Başvuru sonrası seçimlerin iş dünyasının önemli temsilcilerinin yer aldığı bağımsız bir jüri tarafından yapılacağı programa, önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de 10 kadın girişimci katılacak.

Küresel çapta düzenlenen EY Girişimci Kadın Liderler Programı ile EY Türkiye, bu dönem dahil 90 girişimci kadına destek sunacak. Tamamen ücretsiz programa seçilecek kadın girişimciler, iş dünyasının başarılı liderlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanabilecekleri bir ağa katılma şansı elde edecek.

Seçilen kadın girişimciler, EY'nin geniş ve kapsamlı kaynaklarına erişimin yanı sıra şirketlerini sürdürülebilir bir şekilde büyütme ve uluslararası pazarlarda rekabet etme imkanına sahip olacak.

Katılımcılar, bu programla iş stratejilerini geliştirme, potansiyel iş ortakları ve yatırımcılarla tanışma, kurumsal görünürlüklerini artırma olanaklarına kavuşacak.