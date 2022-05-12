İzmir'de suya yüzde 15 zam yapıldı - Haberler

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İzmir'de suya yüzde 15 zam yapıldı

Haberler.com - Fazıl Anıl Kılıçlı - Ekonomi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İZSU) mayıs ayı olağan meclis oturumunda suya yüzde 15 zam yapılmasına karar verildi.

İzmir'de mart ayında alınan yüzde 30'luk zam kararının ardından suya bir zam daha geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu başkanlığında yaklaşık 4 saat süren meclisin ana gündemlerinden birisi temmuz ayından itibaren geçerlik olacak olan su zammı oldu.

Komisyonlardan oy çokluğuyla geçen ve temmuz ayından itibaren suya yüzde 15 zam yapılmasını içeren önerge toplantıda oy çokluğuyla kabul edildi.

ÜFE'YE GÖRE YAPILDI

İZSU Olağanüstü Genel Kurulunda mart ayından sonra her ay su tarifelerinin Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre şekillendirmesi konusunda karar alınmıştı.

Haberler.com / Fazıl Anıl Kılıçlı - Ekonomi

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, İzsu, Zam, su, Ekonomi, Haberler

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Yorumlar (1)

Sadık:

Izmirde zam olunca yurttaşdan tık yok

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