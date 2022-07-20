İstanbul'da ayçiçeği tarlalarındaki 'çayır tırtılına' karşı dron ile ilaçlamada sona gelindi

İstanbul'da ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılı zararlısına karşı yürütülen havadan ilaçlı mücadelenin sonuna gelindi.

İstanbul'da ayçiçeği ekili yaklaşık 204 bin dekarlık alanda tırtıl popülasyonu yoğun olarak Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerindeki 20-25 bin dekarlık alanda görüldü.

Tırtılla mücadeleye geçen hafta başlanırken, çayır tırtılı görülen ekili tarlaların tamamına yakını, kara ekipmanları ve dron hava sistemleriyle ilaçlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çayır tırtılına karşı temmuz ayı başında çiftçilere gerekli uyarıları yaptıklarını belirterek, yağmurun yağması ve nem artışı nedeniyle beklentilerin üzerinde tırtıl yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Tırtılların yapraklarla beslendiğini belirten Karaca, "Özellikle ayçiçeğinin kök kısmındaki yaprakları yediğinde, o meyve kısmı olan baş kısmını besleyemediğinden dolayı ciddi zarara sebep oluyor. Tırtılları yoğun miktarda görünce, 11 Temmuz'da hızlı şekilde ilaçla müdahaleye başladık. Ayrıca çiftçilere ilaç tavsiyemiz vardı zaten. Tavsiyemizle beraber ve gerekli izinleri alarak dronla ilaçlamamızı da yaptık." ifadelerini kullandı.

Havadan ilaçlamanın periferiden merkeze doğru yapıldığını anlatan Karaca, "4 ilçemizde bizim ayçiçeği ekilişimiz var. Dördünde de az çok bu zararlıyı gördük. Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de. Yaptığımız ilaçlamalar neticesinde durum stabil hale geldi. Münferit yerler kaldı. Oralarda da görüldüğü anda il tarım ve orman müdürlüğü ile ilçe tarım ve orman müdürlüğündeki arkadaşlarımız sahada, tespitleri yaptıkları anda hemen müdahale ediyorlar ve ilaçlamalar başlıyor. İlaçlamalarımızı da gece yapıyoruz zaten. Hem rüzgar açısından hem de diğer canların sağlığı hem bizlerin sağlığı açısından önemli." diye konuştu.

"Ayçiçek rekoltesinde çok büyük bir zarar yok"

Ahmet Yavuz Karaca, yaklaşık olarak İstanbul'da ayçiçeği ekili alanın 204 bin dekar olduğunu, bu alanın içerisinde zarar gören alanın ise 20-25 bin dekarla sınırlı kaldığını belirterek, gerekli ilaçlamanın hızlıca yapıldığını bildirdi.

Karaca, genel olarak tırtılların geç ekiliş denilen küçük ve taze olan ayçiçeği yapraklarını daha çok sevdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Erken ekiliş yerde ise çok büyük zarara sebep olmuyor. Ama orada da şöyle bir avantajımız var. Geç ekilişler küçük olduğu için kendini hızlı bir şekilde toparlıyor. Bizim tahminimiz çok büyük bir ayçiçeği rekolte kaybı beklemiyoruz. Aksine bu yıl, nem ve yağmurun da etkisiyle geçen seneki rekoltenin üzerine çıkacaktık zaten, ayçiçeğinde yüzde 20-30'luk rekolte artışı bekliyorduk. Bu anlamda çok büyük bir zarar da yok aslında. Belki yüzde 8 gibi gözüküyor ama o da bitkinin kendini toparlamasıyla beraber yüzde 2-3'e kadar düşeceğini tahmin ediyoruz."

Çiftçilere bundan sonrası için dikkatli olmalarını, herhangi bir şey gördüklerinde kendilerine haber vermelerini tavsiye eden Karaca, "Herhangi bir olumsuzlukta, çiftçilerimizin kendilerine reçete ettiğimiz ilaç üzerinden ve reçete edilen miktarda ilaçlamalarını hızlı bir şekilde başlamalarını istiyoruz. Dron ile ilgili de gerekli izinler alındı. Yeterli miktarda da çalışıyor bölgede. Belli bir rakamı geçtiğinde de hemen zaten bizim arkadaşlarımız ilaçlama izni veriyor ve alan hızlı bir şekilde ilaçlanıyor." açıklamasında bulundu.