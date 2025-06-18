İstanbul Bilgi Üniversitesi Projeleri Venedik Bienali'nde Sergileniyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Fulya Akipek ve Prof. Dr. Tuğrul Yazar'ın koordinatörlüğünü üstlendiği üç proje, Venedik Bienali 19. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) koordinasyonunda, küratörlüğünü Ceren Erdem ve Bilge Kalfa'nın üstlendiği "Yerebasan" başlıklı sergi kapsamında yer alan çalışmalar, toprak yapı malzemeleri, dijital tasarım teknolojileri ve sıkıştırılmış toprak yapım yöntemlerini bir araya getiriyor.

Bienalde sergilenen üç eserin Fibrobeton tarafından yeniden üretilen prototipleri, 23 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

Sergide yer alan ilk proje "Komün-Aksiyon Duvarlar - Common-Action Walls (CAW)", 2017'de Uluslararası Antalya Mimarlık Bienali (IABA) için geliştirdi. Prof. Dr. Tuğrul Yazar ve Doç. Dr. Fulya Akipek'in yürütücülüğünde hayata geçirilen projeye, Dilek Yürük, Gizem Akgün, Işıl Çokuğraş, Özgül Öztürk Aksu ve Serkan Uysal gibi pek çok araştırmacı ve akademisyen katkı sağladı.

Projeye Çağatay Bilsel, Uğur Turgut ve Sinem Serap Duran ile Antalya Mimarlar Odası, Rainbird ve Fibrobeton da destek verdi.

Robotic Earth Crafts II toprak temelli yapı tekniklerini dijital üretimle buluşturuyor

Bienalde dikkat çeken bir diğer eser ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Öncelikli Alanlar Araştırma Projeleri Destek Programı (BİLGİ RDI) desteğiyle yürütülen "BIRE-PAN Araştırma Projesi" oldu.

BİLGİ'nin Mimarlık, İnşaat Mühendisliği ve Biyomühendislik bölümlerinden akademisyenlerin yanı sıra TÜBİTAK-MAM, Yapı Biyolojisi Enstitüsü ve Kerpiç Network gibi kurumların katkı sunduğu proje 2023'te tamamlandı.

Projenin yürütücülüğünü Doç. Dr. Fulya Akipek üstlenirken Prof. Dr. Tuğrul Yazar, Prof. Dr. Hatice Gülen, Doç. Dr. Büşra Aktürk ve Doç. Dr. Muammer Özbek projede araştırmacı olarak yer aldı.

Serginin üçüncü projesi, 2024'te BİLGİ Mimarlık Fakültesi'nde uluslararası bir yaz çalıştayı olarak gerçekleştirilen "Robotic Earth Crafts II (REC II)" projesi oldu. Toprak temelli yapı tekniklerini dijital üretimle buluşturan çalıştay, Doç. Dr. Fulya Akipek, Prof. Dr. Tuğrul Yazar, Nilüfer Kozikoğlu, Abdullah Mallah ve Halit Mallah'ın koordinasyonunda yürütüldü. Çalıştaya BİLGİ Mimarlık Fakültesi'nin yanı sıra Türk Tasarım Vakfı ve ABS Alçı destek verdi.

"Toprak, insanlığın kolektif hafızasında çok katmanlı bir yere sahip"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Doç. Dr. Fulya Akipek, toprağın mimarlıkta hem kadim bir malzeme hem de yenilikçi üretimlerin taşıyıcısı olduğunu belirtti.

Akipek, yerleşik hayata geçildiğinden beri insanların toprakla hem nesneleri hem de yaşam alanlarını ürettiğine dikkati çekerek, toprağın insanlığın kolektif hafızasında çok katmanlı bir yere sahip olduğunu aktardı.

"POTplus Tasarım Araştırma Platformu" olarak Tuğrul Yazar'la birlikte yürüttükleri çalışmaların, ekoloji, teknoloji ve kolektif üretim ilişkisini merkezine aldığına değinen Akipek, şunları kaydetti:

"Bienal kapsamında sergilenen üç farklı mimari prototipimiz, toprak reçetelerinin biyolojik katkılarla laboratuvar ortamında araştırıldığı, çağdaş geometrik modellerle tasarlandığı ve ileri teknolojilerle üretilebildiği bir yapı sisteminin mümkün olduğunu gösteriyor. Hem üniversitemizin hem de çeşitli kolektiflerin desteğiyle kamusal alanda gerçekleşen bu üretimler, serginin düşünsel arka planıyla güçlü bir bağ kurdu."

"Yeni çözümler geliştirmesi, programın temel hedeflerinden biri"

Prof. Dr. Tuğrul Yazar da son yirmi yılda mimarlıkta dijital tasarım ve üretim tekniklerinin yaygınlaşmasının, doğal malzemeler ve sürdürülebilirlik kavramlarının bu teknolojilerle birlikte düşünülmesini zorunlu kıldığını paylaştı.

Yazar, mimarlık alanında çok disiplinli bilgi ve becerilere sahip olmanın kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, "İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yenilenen Mimari Tasarım Lisansüstü programımız, teknoloji ile sürdürülebilirlik arasındaki dengeyi araştırıyor ve bu alanda uzmanlar yetiştiriyor. Mimarlık, planlama ve mühendislik disiplinlerinden gelen öğrencilerin bir arada çalışarak yeni çözümler geliştirmesi, programın temel hedeflerinden biri." ifadelerini kullandı.