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İsmail Karagöz'ün Internet Alışverişi Hüsranla Sonuçlandı

İsmail Karagöz'ün Internet Alışverişi Hüsranla Sonuçlandı
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Eskişehir'de restoran işletmecisi İsmail Karagöz, TEMU isimli internet alışveriş sitesinden yaptığı 15 bin liralık alışverişten yaklaşık 10 bin lirasının boşa gittiğini ve sipariş ettiği ürünlerin kalitesiz çıkmasından şikayetçi olduğunu belirtti.

Eskişehir'de yaşayan İsmail Karagöz, internetten satın aldığı ürünlerin sitedeki fotoğraflarla alakasının olmadığını ve 10 bin lirasının çöpe gittiğini belirtirken, "Püsküllü bir perde siparişi verdim, püskül baskısı olan perde göndermişler" dedi.

Eskişehir'de yöresel tatlar sunan bir restoranın işletmecisi İsmail Karagöz, dükkanına dekoratif ürünlerinde içinde bulunduğu kıyafet ve süs eşyasını Çin menşeili TEMU isimli internet alışveriş sitesinden sipariş etti. Fakat iadesi de çok zor olan gelen ürünler işletmeciyi hüsran uğrattı. İddiaya göre, kimi ürünler eksik kargolarınken, kimilerinde ise sitedekinde yer alan fotoğraflardan farklı ya da kalitesiz geldi. Yaptığı alışverişten oldukça muzdarip olan İsmail Karagöz, 15 bin liralık alışveriş yaptığın ve bunun 10 bin lirasının boşa gittiğini belirtti. İsmail Karagöz, püskülleri fotoğrafta bulunan perdeden sipariş ettiklerini fakat püskül baskısı olan bir bez yollandığını iddia etti. Yine sipariş ettikleri yöresel kıyafet ve gömleğin kumaş kalitesinin oldukça kötü olduğunu iddia eden Karagöz, bundan sonra internetten alışveriş yapmadan önce iki kez düşüneceğinin altını çizdi.

"Yaklaşık 10 bin liram çöpe gitti"

Konuyla alakalı konuşan İsmail Karagöz, "TEMU'dan yaklaşık 15 bin liralık bir alışverişim oldu. Ben bu alışverişi yaptım ama ürünlerin bazıları çok iyi gelirken, bazılarından memnun değilim. Mesela, işletmeme dekor amaçlı 20-30 santimlik bir parça olarak sipariş ettiğim ürün çok küçük geldi. Püsküllü bir perde siparişi verdim, sadece baskı olarak göndermişler. Üzerine püskül baskısı yapmışlar ve perde de değil zaten. Bunlardan dolayı şikayetçiyim. Ben kimsenin böyle bir sorun yaşamasını istemediğim için bunu belirtmek istedim. Hiç tavsiye etmiyorum. Yakın çevreme aynı şekilde şikayetlerimi söylüyorum, onlar da bu sorunu yaşamasınlar. Daha önce işletmem için internetten alışverişler yaptım, şu ana kadar herhangi siteden hiçbir sorun yaşamadım. Tek sorun yaşadığım TEMU oldu. Her şey dahil 15 bin lira tuttu, yaklaşık 10 bin lirası çöpe gitti. İyi dediğim parçalarım ise 5 bin liraya yakın. Hiç memnun değilim. Dışarıdaki heykellerim için koruma tarzı bir yelek aldım, ama 1 tanesi geldi, diğeri gelmedi. İstediğim gibi değildi, küçücük bir şey geldi. Benim istediğim kocaman bir şeydi ama, sadece kemer tarzı bir şey getirdiler. Fotoğraflarda boyutları yüksek gözüküyor. Mesela 21 metre ya da 20-30 santim olarak gösteriliyor, ama bana gelen parçalar daha küçük" dedi.

"Fotoğraflarda gözüktüğü gibi gelmedi"

Yaptığı alışverişten dolayı çok pişman olduğunu dile getiren İsmail Karagöz şöyle devam etti;

"Büyük meblağlar da ödüyoruz bunlar için, çok şikayetçiyim yani. Ceket olarak sipariş verdiğimiz ürün gömlek olarak geldi, zaten kumaşında da sorun var. Takım olarak sipariş etmiştik, altına eşofman gibi bir şey göndermişler. TEMU'nun satıcılarını kontrol etmesini istiyorum. Sipariş ettiğim kumaş da fotoğraflarda gözüktüğü gibi gelmedi. Bu şekilde bir yöresel kıyafet görmemişsinizdir. Parça ve kesik olarak bildiğimiz bez parçası gelmiş. Bizim istediğimiz böyle değildi. Herhangi bir müşteri ve işletme sahibi sorun yaşamasın diye söylüyorum. Parasında da değilim, bunu özellikle belirtmek isterim. Sadece bununla ilgili bir şikayet olmasın, bizim temennimiz o şekilde." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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