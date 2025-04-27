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İslam Memiş'ten tartışma yaratacak çıkış: Türkiye test ediliyor, depremler yapay

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Bu kez uzmanlık alanının dışında çıkan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son günlerde Marmara Denizi'nde ardı ardına meydana gelen depremlerle ilgili tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. "Size belki komplo teorisi olarak gelebilir" diyen Memiş, "Türkiye deprem konusuna test edilen ülkelerden birisi, bu depremlerin doğal olduğunu şahsen düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu kez ekonomi ve finans dünyasına ilişkin yorumlarıyla değil, son günlerde Marmara Denizi'nde ardı ardına meydana gelen depremlerle ilgili açıklamalarıyla gündem oldu.

"BU DEPREMLERİN DOĞAL OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Kişisel YouTube kanalında konuşan Memiş, yaşanan depremlerin doğal değil, yapay olduğunu düşündüğünü belirtti. Doğa olaylarının, insanların, araçların ve çevrenin farklı deneylere tabi tutulduğunu iddia eden İslam Memiş, "Bugün komplo teorisi gibi görülebilir, ancak dünya genelinde her şey yeni dünya düzeni için test ediliyor. Türkiye'de deprem konusuna test edilen ülkelerden birisi olarak ben şahsen düşünüyorum ve bu depremlerin doğal olduğunu şahsen düşünmüyorum." dedi.

İslam Memiş'ten tartışma yaratacak çıkış: Depremlerin doğal olduğunu düşünmüyorum

Memiş'in konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

"BİLİMİ SEVERİM, CAHİLLİĞİ HİÇ SEVMEM"

"Ben bilimi severim. İlimi severim ve bilim ve ilimden ayrılmayı hiç istemem. Bugüne kadar da bilim ve ilimden hiç uzaklaşmadım. Cahilliğe karşı müthiş bir derecede gıcıklığım vardır. Cahilliği hiç sevmem, cahil insanlarla bir arada olmayı hiç hazzetmem. Hep bilimden yana olmuşumdur. Hep teknolojiden yana olmuşumdur. Hep mantıktan yana olmuşumdur. Bilim benim hayatımda olmazsa olmazım. Bilimden hiçbir zaman şaşmadım. İlimden de hiçbir zaman şaşmadım.

"DEPREMLERİN YAPAY OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Ancak bu yaşanan son deprem sürecine ve son yıllarda özellikle uzay teknolojilerinin yaşandığı ve gökyüzünde yaşanan çeşitli görüntülerin sosyal medyada yayılması ve bütün dünya ülkelerinin yine uzaya çeşitli araçlarını yönlendirmesi, oradaki trafiğin biraz daha artması, bana kişisel olarak, bu size belki komplo teorisi olarak gelebilir, ben bu depremleri yapay olduğunu şahsen düşünüyorum. Doğal depremler olduğunu şahsen düşünmüyorum. Yine trafik deprem günü trafikteki araçların bir anda kitlenmesi, bir anda bütün araçların durması, bozulması, beyninin bir anda iptal olmasında ben tevafuk olarak görmüyorum. Kontrollü bir şekilde bu sürecin insanlar üzerinde bir deney yapıldığını şahsen düşünüyorum. O yüzden bazı konular hakkında yapılacak çok da bir şey yok.

İslam Memiş'ten tartışma yaratacak çıkış: Depremlerin doğal olduğunu düşünmüyorum

KORONAVİRÜS DÖNEMİNE BENZETTİ

2030 yılına 4,5 yılımız kaldı. Yapay zeka teknolojilerinin kullanıldığı, tüm yapaylaşmanın hayatımızın merkezinde olma ihtimali kuvvetli. Bir şeyler test ediliyor. İnsanın refleksleri, hareketleri, araçlar, bitkiler, doğa… Her şey bir şekilde test ediliyor. Evet bunu bugün komplo teorisi olarak görebilirsiniz. Yani bu depremin doğal olduğunu ifade edebilirsiniz. Bilim mutlaka vazgeçilmez bir, niteliktir benim için. Bilim benim için muhteşem bir şeydir. Tabii ki bir ülke olarak deprem kuşağındayız. Tabii ki doğal felaketlerin sık yaşandığı bir ülkedeyiz. Orası tartışılmaz bir şeydir. Bunu zaten hiç kimsenin inkar etme durumu yok. Ancak sistematik bir şekilde de dünyanın gittiği bir sürece baktığımız zaman, yeni dünya sürecine baktığımız zaman yapay süreçlerin hayatımızda aynı koronavirüs sürecinde yaşadığımız sürecin aynısını ben yaşadığımızı şahsen düşünüyorum.

"TÜRKİYE DEPREM KONUSUNDA TEST EDİLİYOR"

Bu sadece Türkiye için geçerli değil. Bütün dünyada bazı şeyler hızlıca test ediliyor. İşte teknoloji tarafında yine bir anda internet kesintileri, elektrik kesintileri yani şu anda dünyada yeni dünya düzeni için her şey test ediliyor. Türkiye'de deprem konusuna test edilen ülkelerden birisi olarak ben şahsen düşünüyorum ve bu depremlerin doğal olduğunu şahsen düşünmüyorum. Bu benim kişisel düşüncemdir. Bunun herhangi bir bilimsel kaynağı yoktur. Bu tamamen gözlemlerim sonucunda kaynaklanan bir yorumdur ve hiç kimseyi bağlamıyor. Benim kişisel kanaatimdir bu yorumlar ve dolayısıyla bu tarafta yapılabilecek şeyler sınırlıdır."

İslam Memiş'ten tartışma yaratacak çıkış: Türkiye test ediliyor, depremler yapay
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (32)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Bu da contayı yaktı hemen sanayide bir usta bunun motor üst kapağını açıp taşlamaya versin akıllı geçinen buysa yandı gülüm keten helva ..

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Haber YorumlarıFatih Çerçi:

Hemen ACİL'i arayın..

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Bilim den bahsediyor aciklamasi bilimsel degil bu nasil bir sitir memo

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Haber YorumlarıZeki Anti:

Bir tane normali yok arkadaş, işleri güçleri kompo teorisi..

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıGüven önemlş:

git sen altın al sat, uzmanı konuşsun

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme14
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Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Bir siz eksiktiniz Sayın İslam Memiş Bey. Saygılarımla.

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Haber YorumlarıLÜTFİ ÇALIŞKAN:

Ben katılıyorum.... Tesla yi lütfen okuyun...

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Yorum Beğenme38
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Haber Yorumlarıkozanli sükrü:

kendi alaninda yorum yap bos bos konusma memiscim

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Haber Yorumlarıtürehan serkan kocaçiftçi:

tabiki doğal değil günaydın

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Haber YorumlarıSnr:

Burda yağmur yağıyor,kim yaptı bunu söyleyin cabuk.Allah ıslah etsin bunları.

Yorum Beğen39
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