İklim Değişikliğine Uyum Çalışmalarına Hibe Desteği Sağlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar, iklim değişikliğine uyum çalışmalarını desteklemek amacıyla hibe desteği sağlanacağını açıkladı. Başkan Hasar, 'Yerel ve bölgesel düzeyde iklim değişikliğine uyum kapsamında 6,8 milyon avro hibe vereceğiz' dedi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar, iklim değişikliğine uyum çalışmalarını desteklemek amacıyla hibe desteği sağlanacağını açıkladı. Başkan Hasar, "Yerel ve bölgesel düzeyde iklim değişikliğine uyum kapsamında 6,8 milyon avro hibe vereceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar, AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) II kapsamında Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Hasar, İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı ile toplumların dirençliliğinin artırılmasının, doğal kaynaklar ve ekosistemlerin geliştirilmesinin, etkilenebilir sosyal kesimlerin, şehirlerin ve ekonomik sektörlerin uyum kapasitelerinin artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

İklim değişikliğine uyum eylemlerinin yerel koşullara göre planlanması gerektiğinin altını çizen Başkan Hasar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladıkları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Hedefleri kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ortak evimiz dünyamızın iklim değişikliğinin ağır etkileriyle karşı karşıya kaldığı bu noktada yeşil dönüşüm ve iklim değişikliğiyle mücadele noktasında ancak 85 milyon olarak hep birlikte başarabiliriz. Bir yandan çevrenin korunması ve geliştirilmesi adına çalışmalar yürütürken diğer yandan da iklim krizine karşı tüm paydaşlarımızla birlikte iş birlikteliğimizi artırıyoruz. Ülkemizin tamamında iklim değişikliğiyle mücadeleyi temin etmek için hem rehberlik hizmetinde bulunuyoruz hem de finansman desteği sağlıyoruz. Bu anlamda yeni hibe programımız hazır" ifadelerini kullandı.

Hibe Programı'nın kapsamıyla ilgili de detaylı bilgi veren Prof. Dr. Halil Hasar, "Hibe Programı, belediyeler, bölge ve il müdürlükleri, bölgesel kalkınma ajansları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, araştırma kurumları, toplum temelli kuruluşlar, odalar, birlikler ve aynı zamanda etkilenebilir tüm noktalara ulaşacak. Yerel ve bölgesel düzeyde iklim değişikliğine uyum kapsamında 6,8 milyon avro hibe vereceğiz. 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefine ulaşmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

'ŞEHİRLERİMİZ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI DİRENÇLİ HALE GELECEK'

İklim Değişikliği Hibe Programı II hakkında da bilgi veren İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar, "Ulusal İklim Değişikliği Uyum Planlarında belirtilen eylemlerin hibe programıyla yerelde uygulanmasını hedefliyoruz. Yerelde iklim değişikliğine uyumu gerçekleştirdiğimizde, şehirlerimiz iklim değişikliğine karşı dirençli hale gelecek. Özellikle vatandaşlarımıza ilk hizmet noktası olan belediyelerimizin iklim değişikliğine uyum noktasında kendilerini güncellemeleri için bu finansman desteği büyük önem arz ediyor. İnşallah 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerimiz kapsamında toplumun tüm kesimiyle güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.