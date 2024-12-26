İkinci el araçlarda zorunlu trafik sigortası dönemi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), ikinci el araç satışı yapan işletmelerin asgari 60 günlük trafik sigortası yaptırabileceğini bildirdi.

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞINDA TRAFİK SİGORTASI ZORUNLU OLACAK

SEDDK'den yapılan açıklamada, "Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik" ile 5 Aralık'tan itibaren motorlu araçların satış veya devir işleminin gerçekleşebilmesi için bu işlemler öncesinde alıcı adına trafik sigortası zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı.

60 GÜN YAPTIRILABİLECEK

"Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"te yapılan ve bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni değişiklikten bahsedilen açıklamada, SEDDK'nin bu değişiklikle ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin işleten sıfatıyla akdedecekleri trafik sigortası sözleşmelerinin asgari süresini belirlemeye yetkili kılındığı belirtildi.

Açıklamada, bu işletmelerin 1 Şubat 2025'ten itibaren asgari 60 günlük trafik sigortası yaptırabileceği bildirildi.