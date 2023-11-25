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Iğdır Üniversitesini Geliştirme Vakfı, Vali Turan'ı ziyaret etti

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Iğdır Üniversitesini Geliştirme Vakfı Başkanı Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır Valisi Ercan Turan'a onursal başkanlık belgesi takdim etti.

Iğdır Üniversitesini Geliştirme Vakfı Başkanı Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır Valisi Ercan Turan'a onursal başkanlık belgesi takdim etti.

Vakfın yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, Iğdır Üniversitesinin mevcut durumu ve Vakfın destekleri ele alındı. Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır Üniversitesinin gelişimi ve Vakfın üniversiteye katkıları konusunda Vali Turan'a bilgi verdi. Vali Turan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Üniversite ile Vakfın iş birliğinin Iğdır'ın eğitim alanındaki gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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