Hyundai Motor Grubu, 2025 ABD İlk Kalite Araştırması'nda İkinci Kez Birinci Oldu

Hyundai Motor Grubu, JD Power tarafından gerçekleştirilen "2025 ABD İlk Kalite Araştırması"nda (IQS) üst üste ikinci kez en üst sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bu yıl 39'uncusu düzenlenen IQS araştırması, 2025 model araçların ilk 90 günlük kullanım döneminde yaşanan sorunlarını temel alarak kaliteyi ölçüyor.

Araştırma kapsamında 92 bin 694 yeni araç sahibiyle görüşüldü ve 100 araç başına yaşanan sorun sayısı esas alındı. Bu araştırmada düşük skor, daha yüksek kalite anlamına geliyor.

??????? Hyundai Motor Grubu, üst üste ikinci kez kalite ölçütlerinde tüm otomotiv grupları arasında birinci sırada yer aldı.

Hyundai markası, araştırma sonuçlarına göre genel sıralamada üçüncü olurken, seri üretim markaları arasında da ikinci sırada yer aldı. Şirketin bu başarısı, uzun vadeli AR-GE yatırımlarının ve üretimin her aşamasında sürdürülen yüksek kalite standardının bir sonucu olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Hyundai Motor Grubu'na ait üç fabrika, üretim kalitesi ve düşük hata oranları açısından üstün başarı gösterdi.???????