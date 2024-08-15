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HGS ücretlerine dev zam! Yeni tarife pazartesi gününden itibaren geçerli olacak

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HGS otomatik yükleme tutarında alt limit yüzde 40 zam ile birlikte 245 TL olarak güncellenecek. Yeni tarife 19 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Akaryakıt ve enerji tarifelerine gelen zam ve yüksek enflasyon, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) tarifelerine de zammı kaçınılmaz hale getirdi. Bankacılık sektörü yetkililerinden alınan bilgilere göre; HGS'ye yüzde 40 oranında zam yapıldı.

ALT LİMİT 245 TL OLACAK

HGS alt limit fiyatları en son 1 Nisan'da yapılan yüzde 75'lik zamla 175 TL'ye yükseltilmişti. Temmuz ayında köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zamların ardından HGS limitlerinde güncelleme yapılması gerektiği belirtilmişti. Yeni düzenlemeyle HGS üyelerinin otoyol ve köprü geçişlerinde yetersiz bakiye sorunu yaşamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Otomatik yükleme tutarının 245 TL'ye güncelleneceği belirtiliyor.

BANKALAR MESAJLA BİLDİRECEK

Bankalar bu hafta yeni ücret tarifesini müşterilerine kısa mesaj yoluyla iletecekler ve yeni fiyat tarifesi 19 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Ekonomi Zam Ulaşım Otomobil Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (4)

HALİS ER:

DEV ZAM MI ÇOK GÜLDÜM O SÖYLEDİĞİN RAKAMA 2 SİGARA ALABİLİRSİN O KADAR

5
24
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Recep Ertuğrul:

Enflasyonu en çok yükselten enflasyonu düşüreceğini söyleyen akp hükümeti.

9
2
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Abdullah Civelek:

Bunun neresi zam.adam.gibi haber yapın sen kendi kartına para yükleme limiti artmış neyin zammı

1
0
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