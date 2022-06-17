Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Nasıl ki 2008 Küresel Finans Krizi'nden, 2011 Avrupa Borç Krizi'nden büyüyerek çıktıysak nasıl ki Gezi... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Nasıl ki 2008 Küresel Finans Krizi'nden, 2011 Avrupa Borç Krizi'nden büyüyerek çıktıysak nasıl ki Gezi...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Nasıl ki 2008 Küresel Finans Krizi'nden, 2011 Avrupa Borç Krizi'nden büyüyerek çıktıysak nasıl ki Gezi...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Nasıl ki 2008 Küresel Finans Krizi'nden, 2011 Avrupa Borç Krizi'nden büyüyerek çıktıysak nasıl ki Gezi kışkırtmasını, hain darbe girişimini ve önümüze çıkartılan nice engelleri birer birer aşıp yolumuza güçlenerek devam ettiysek, bu dönemi...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Nasıl ki 2008 Küresel Finans Krizi'nden, 2011 Avrupa Borç Krizi'nden büyüyerek çıktıysak nasıl ki Gezi kışkırtmasını, hain darbe girişimini ve önümüze çıkartılan nice engelleri birer birer aşıp yolumuza güçlenerek devam ettiysek, bu dönemi de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı ruhla aşmasını biliriz. Biz sabrı da sebatı da gayreti de iyi biliriz, kimsenin hiçbir kuşkusu, şüphesi olmasın" dedi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Nureddin Nebati Ekonomi Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title