Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Uyguladığımız politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım... - Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Uyguladığımız politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım...
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Uyguladığımız politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Uyguladığımız politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi