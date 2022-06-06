Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Uyguladığımız politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım... - Haberler

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Uyguladığımız politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Uyguladığımız politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım...

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Uyguladığımız politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Uyguladığımız politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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