Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları Belirlendi

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Bu hafta yatırım fonları arasında en yüksek getiri sağlayan fon, yüzde 26,35 ile 'Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon' oldu. Emeklilik yatırım fonları arasında ise en fazla kazandıran fon, yüzde 7,22 ile 'Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu' olarak kaydedildi.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 26,35 ile "Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon" oldu.

"Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu" ise yüzde 7,22'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)0,85448326,35
TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,68366721,30
INVEO PORTFÖY BEYAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)3,81789520,01
AURA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON1,31009819,66
PARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,44829119,60
PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON4,02557319,53
MT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,84697219,07
PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,73925318,30
ALLBATROSS PORTFÖY ATLAS SERBEST FON1,77607417,90
INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,92341116,80
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0870637,22
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0114135,82
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0569985,80
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0111295,31
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0205584,77
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0418633,45
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,4866743,42
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0124813,40
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. YENİ TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0443593,27
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TAŞINMAZ VE İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0118923,25
(Sürecek)

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
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