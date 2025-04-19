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Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu

Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu
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Geçtiğimiz hafta boyunca yatırımcılara en çok kazandıran yatırımı belirlendi. Buna göre çeyrek altın zirveye yerleşirken onu kıymetli maden fonları izledi.

Yatırım piyasalarında hareketli bir hafta geride kaldı. Altının yeni rekorlara eriştiği haftaya ilişkin yatırım araçları arasında en çok getiri sağlayanlar açıklandı. Yatırım araçları arasında bu hafta en çok kazandıran çeyrek altın oldu. Yüzde 2,74 artışla 6.815 liraya yükselen çeyrek altını, gram altın ve kıymetli maden fonları izledi.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.245,26 puanı ve en yüksek 9.492,29 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,68 altında 9.317,24 puandan tamamladı.

ÇEYREK ALTINDA YÜZDE 2,74'LÜK ARTIŞ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,73 artışla 4 bin 68 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,70 yükselişle 27 bin 506 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 6 bin 633 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,74 artarak 6 bin 815 liraya yükseldi.

EN ÇOK KAZANDIRAN FONLAR KIYMETLİ MADENLER OLDU

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,12, emeklilik fonları yüzde 0,51 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 6,11 ile "kıymetli madenler" fonları oldu.

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Kaynak: AA / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
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