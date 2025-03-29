Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları Açıklandı
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonsı, yüzde 20,56 ile Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon oldu. Emeklilik yatırım fonları arasındaysa Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 1,96 ile öne çıktı.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 20,56 ile Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon oldu.
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu??????????????, yüzde 1,96'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
(Sürecek)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON
|3,085206
|20,56
|KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAM KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON
|4,059767
|19,84
|ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL) FON
|11,498209
|16,45
|HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)
|249,065203
|16,13
|DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON
|8,179645
|14,38
|HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|449,557108
|14,10
|ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
|0,678958
|11,28
|PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
|1,198644
|10,70
|TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
|293,358438
|10,62
|PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|6,539284
|8,57
|Emeklilik Fonu Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,425969
|1,96
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA 2 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,118286
|1,94
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,046798
|1,77
|AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,383007
|1,42
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,453144
|1,39
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,069777
|1,39
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,066284
|1,24
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,17878
|1,17
|NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,221554
|1,14
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,085813
|1,12
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Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi