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Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları Açıklandı

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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonsı, yüzde 20,56 ile Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon oldu. Emeklilik yatırım fonları arasındaysa Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 1,96 ile öne çıktı.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 20,56 ile Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu??????????????, yüzde 1,96'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON3,08520620,56
KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAM KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON4,05976719,84
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL) FON11,49820916,45
HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)249,06520316,13
DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON8,17964514,38
HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)449,55710814,10
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON0,67895811,28
PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON1,19864410,70
TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON293,35843810,62
PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)6,5392848,57
Emeklilik Fonu Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,4259691,96
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA 2 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1182861,94
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0467981,77
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,3830071,42
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,4531441,39
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0697771,39
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0662841,24
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,178781,17
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2215541,14
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0858131,12
(Sürecek)

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Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi
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