Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları Açıklandı

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 20,56 ile Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu??????????????, yüzde 1,96'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: