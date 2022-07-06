"Habermetre 27 Haziran – 3 Temmuz 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri"

Eczacıbaşı'ndan sağlıkta stratejik satın alma hamlesi



Eczacıbaşı, ABD'li öncü ilaç şirketi Amgen'in sahip olduğu Gensenta'nın yüzde 99.96 hissesini 135 milyon dolara satın almak için anlaşmaya vardığını açıkladı. Gensenta satın almasıyla sağlık alanında önemli bir yatırım yaptıklarını belirten Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşamın öncüsü olmayı ilke edinen bir kuruluş olarak hem Türkiye hem de dış pazarlarda geniş ürün yelpazesi ve farklı tedavi alanlarındaki yenilikçi ilaçlarla faaliyetlerimizi artırmayı planlıyoruz. Bu satınalma ile ilaç ve biyobenzer ilaçların üretimi, ilaç hammaddesi üretimi ve sağlık alanında ihracat yetkinliklerini portföyümüze katarak, yerli üretimin gücü ile büyümeye devam ediyoruz" dedi.

Arçelik'ten önemli Rusya hamlesi

Arçelik, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan, Azerbeycan, Kazakistan, Belarus ve Moğolistan'da faaliyet gösteren Indesit International JSC ve Whirlpool RUS LLC hisselerinin tamamının alımı için Whirlpool ile anlaşma imzaladı. KAP açıklamasına göre satın alma bedeli 10 yıl boyunca yıllık olarak hesaplanacak. Yıllık ödemeler performansa dayalı olarak belirlenecek. Arçelik, bu sürecin sonunda satın alma bedelinin üst sınırının 220 milyon Euro olacağını tahmin ettiğini bildirdi.

Romanya'daki Craiova fabrikasını devralan Ford Otosan'dan 490 milyon euroluk yatırım planı

Ford Otosan ile Ford Avrupa arasında, Romanya'daki Craiova fabrikasının devrine ilişkin anlaşma tamamlandı. Ford Otosan, Craiova'da 2023'te başlayacak Yeni Nesil Courier üretimi için gelecek 3 yıl içerisinde mühendislik harcamalarını da içeren 490 milyon euro yatırım yapacak.

Karel'in yüzde 40'ı resmen Doğan Holding'in oldu

Doğan Holding ile ülkenin önde gelen teknoloji üreticisi şirketlerinden Karel arasında hisse devir işlemleri, resmi işlemlerin sonuçlanmasının ardından gerçekleşti. Karşılıklı atılan imzalarla Doğan Holding, teknoloji şirketi Karel'in yüzde 40'ına ortak oldu. Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş, teknoloji yatırımlarının Türkiye için çok önemli bir fırsat olduğunu, bu nedenle Türkiye'nin lider teknoloji üreticisi firmaları arasında yer alan, elektronik ve iletişim alanlarında uzman Karel ile ortaklık yapmaktan büyük heyecan duyduklarını söyledi.

Sabancı Ventures, beşinci yatırımını Albert Health ile dijital sağlık alanında yaptı

Sabancı Holding, kurumsal girişim sermayesi fonu olan Sabancı Ventures aracılığıyla dijital sağlık alanında yeni bir yatırımın daha tamamladığını duyurdu. Sabancı Ventures, dijital sağlık alanında yapay zeka tabanlı hastalık yönetimi ve tele sağlık hizmeti platformu geliştiren Albert Health'in hissedarı oldu. Albert Health, böylelikle Sabancı Ventures'ın liderlik ettiği yatırım turunda Akportföy, Teknoloji Yatırım ve Ege Genç İş İnsanları Derneği Melekleri'nin katılımı ile toplam 1 milyon dolar tohum yatırımı almış oldu.

Nestlé, Türkiye'deki Fabrika Sayısını 5'e Çıkardı

İsviçre merkezli gıda şirketi Nestle, Nestle Health Science çatısı altında, Bursa Karacabey'de enteral beslenme ürünleri fabrikasını hizmete aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun katılımlarıyla hizmete alınan fabrika, Nestle'nin Türkiye'deki beşinci fabrikası oldu. Tesis, sağlık endüstrisinde yerlileşme stratejisi kapsamında 433 milyon TL yatırımla hayata geçirildi.

Yıldız Holding'den "Tarımın Kadın Yıldızları" Projesiyle Kadın Çiftçilere 35 Milyon TL'lik Katma Değer

Kadınların iş hayatında ve toplumun her alanında güçlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Yıldız Holding Kadın Platformu, sözleşmeli kadın çiftçileri destekleme hedefiyle önemli bir projeye imza attı. Yıldız Holding Kadın Platformu'nun öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilecek Tarımın Kadın Yıldızları projesinde; Kerevitaş'ın Superfresh markası için sözleşmeli kadın çiftçilere 2025 yılına kadar 5 bin ton yaş meyve sebze alım garantisi verilecek ve 35 milyon TL tutarında değer yaratılacak. Projede ayrıca kadın çiftçilere Yıldız Holding Kadın Platformu tarafından 500 bin TL tutarında teşvik de sağlanacak.

Turkcell, dijital banka kuruyor

Turkcell, bireysel ve KOBİ müşterilere hizmet verecek bir dijital banka kurmak için BDDK'ya başvuruda bulunduğunu duyurdu. Söz konusu dijital banka 1 milyar TL'lik sermaye ile kurulacak. Bankanın yüzde 99,96'sına Turkcell Finansman A.Ş sahip olacak. Geri kalan paylara ise Turkcell'ın alt şirketleri sahip olacak.