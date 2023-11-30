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GSS prim borçlarına af geliyor! Ceza ve zamlar silinecek

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Meclis'e sunulan 80 maddelik torba yasa teklifine Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanları sevindirecek bir madde yer aldı. Teklifin onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından GSS prim borçlarına af gelecek. Aftan 1 Ocak 2014 öncesi GSS prim borcu olanlar yararlanacak.

TBMM'ye sunulan 80 maddelik yeni Torba Yasada milyonlarca kişiyi ilgilendiren kritik düzenlemeler yer aldı. Bunlardan en dikkat çekenlerden biri ise Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçluları ile ilgili madde oldu. Buna göre torba yasa teklifindeki 54. madde kapsamında GSS prim borçlularına af gelmesi bekleniyor.

KİMLER YARARLANACAK?

Aftan 1 Ocak 2014 öncesi GSS prim borcu olanlar yararlanacak. Af kapsamında da ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammının tamamından vazgeçiliyor.

AYLIK GSS PRİMİ NE KADAR?

GSS primleri asgari ücrete göre belirlendiğinden, bu yılın sonuna kadar ödenecek prim tutarı aylık 402 lira, yıllık da 4 bin 802 lira, 2024 yılında asgari ücrete gelecek artış oranında GSS primleri de artacak.

MİLYONLAR YENİ YILA BORÇSUZ GİRECEK

Teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşacak. Halihazırda borçlu durumda olan milyonlarca vatandaşın yapılacak düzenlemenin ardından yeni yıla GSS prim borcu olmadan gireceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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Yorumlar (10)

aristoteles:

Ödeyenler ilacılarını kac para olursa olsun bedava aldı muayenelerini bedava oldu ödemeyenler cebinden karşıladı bilmem anlatabildimmi hala ödeyenler enayimi yazanlar var ne alakası var enayilikle yararlandında ödedin

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İlyas Bolat:

2014 öncesi borcu olanın zaten 2014 sonrası da borcu olur 2023 e kadar 9 senelik borcunu yatır 2014 öncesini silelim derler kimse yaş yere basmaz.. 10 yıldır yatırıyorum ben toplu da yatırdım o zaman da silindi enayi olduk şimdi de

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aristoteles:

Sen hastaneden ilaclardan bedava yararlandın yatırdıgın süre icerisinde yatırmayanlar ilaclarıda muayeyide cebinden karşıladı muayene parasıda verdi birde böyle düşüm

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