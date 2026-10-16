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Gram altın, tahvil faizlerindeki gerilemeyle 6 bin 646 lirada işlem görüyor

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Gram altın, güne alıcılı başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 bin 646 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 880, Cumhuriyet altını 43 bin 320 liradan satılırken, ons altın 4 bin 173 dolarda seyrediyor.

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 646 liradan işlem görüyor.

Gram altın dün günü önceki kapanışın yüzde 1,72 üstünde 6 bin 632 liradan tamamlamıştı.

Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 bin 646 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 880 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 320 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 4 bin 173 dolarda seyrediyor.

Tahvil faizlerindeki gerileme altın fiyatlarını destekleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Analistler, ekonomik büyüme endişeleriyle yatırımcıların güvenli liman olarak altına da yönelmeye başladığını belirtti.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve piyasa katılımcıları anketi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) beklenen Türkiye değerlendirmesinin öne çıkacağını aktaran analistler, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşması, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve enflasyon, ABD'de ise sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranının takip edileceğini ifade etti.

Kaynak: AA
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