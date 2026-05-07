Bakan Yumaklı: Nisan ayında 112 bin 557 gıda denetimi gerçekleştirdik

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nisan ayında yurt genelinde 112 bin 557 gıda denetimi gerçekleştirdiklerini, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 185 milyon lira para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1-30 Nisan tarihleri arasında yurt genelinde toplam 112 bin 557 gıda denetimi gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere; 185 milyon lira idari para cezası uygularken, 49 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk. İşini hakkıyla yapan üreticimizin ve işletmecimizin emeğini desteklerken, halkımızın sağlığını hiçe sayan fırsatçılara karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

