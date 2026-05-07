Haberler

Bakan Yumaklı: Nisan ayında 112 bin 557 gıda denetimi gerçekleştirdik

Bakan Yumaklı: Nisan ayında 112 bin 557 gıda denetimi gerçekleştirdik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nisan ayında gerçekleştirilen 112 bin 557 gıda denetimi sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 185 milyon lira para cezası uygulandığını açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nisan ayında yurt genelinde 112 bin 557 gıda denetimi gerçekleştirdiklerini, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 185 milyon lira para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1-30 Nisan tarihleri arasında yurt genelinde toplam 112 bin 557 gıda denetimi gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere; 185 milyon lira idari para cezası uygularken, 49 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk. İşini hakkıyla yapan üreticimizin ve işletmecimizin emeğini desteklerken, halkımızın sağlığını hiçe sayan fırsatçılara karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pezeşkiyan, Mücteba Hamaney ile görüştü: Çok samimi ve mütevazı bir insan

Hamaney ile görüştü: Samimi ve mütevazı bir insan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadının dansı, İzmir'deki Hıdırellez kutlamalarına damga vurdu

Yer: İzmir! Hıdırellez kutlamalarına damga vuran görüntü
Hantavirüs paniği Avrupa’ya sıçradı! Kabin memuru karantinada

Korkulan oldu! Avrupa ülkesinden ilk karantina haberi geldi
İsrail'de erkeklere cinsel istismarla suçlanan haham gözaltına alındı

Kendini "Aziz" gibi tanıtıp onlarca erkeğe cinsel istismarda bulundu
Güzel oyuncunun kayalıklarda verdiği poza yorum yağıyor: Daha önce böyle bir Türk kızı görmedim

Kayalıklarda verdiği süper minili poz, takipçilerini mest etti

Genç kadının dansı, İzmir'deki Hıdırellez kutlamalarına damga vurdu

Yer: İzmir! Hıdırellez kutlamalarına damga vuran görüntü
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu

Büyük onur! Türkiye, oy birliğiyle prestijli platformun başkanı oldu
ABD'li turist, Hong Kong'daki otelin 29. katından düşerek feci şekilde can verdi

Dünyaca ünlü otelde facia! 29. kattan düşen turist öldü, yaralılar var