Genç iş adamının birçok kişiye ilham verecek hikayesi

Bu hafta Haberler.com YouTube kanalında Avrupa Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli'yi ağırladık. 44 yaşındaki iş adamının, girişim konusunda kararsız kalanlara ilham verecek hayatını sizlere anlatacağız.

İSTANBUL DÖNÜM NOKTASI

1977 yılında Afyon'da dünyaya gözlerini açan Ramazan Burak Telli, ticaretle uğraşan bir ailenin çocuğu. Ayakkabı imalatı yapan aile, işleri büyütmek için İstanbul'a geliyor. Ailenin İstanbul'a yerleşmesi Ramazan Burak Telli'nin başarı dolu hikayesinin de başlangıcı aynı zamanda.

DÜNYADA ÇIKAN MODELLERİ TÜRKİYE'YE GETİREN İLK KİŞİ OLUYOR

Telli, okul hayatından sonra babasının o dönemki mesleği olan beyaz eşya toptancılığına başlıyor. Cep telefonlarının yeni yeni yayıldığı o dönemlerde aklına gelen fikirle iş hayatının tam ortasına düşüyor. Türkiye'de cep telefonu bayilerinin kurulduğu dönemde beyaz eşya dükkanlarında cep telefonu satmaya başlıyor. Dünyada çıkan modelleri Türkiye'ye ilk getiren kişi oluyor. Uzun yıllar bu işle uğraşan Telli, cep telefona rağbet azalınca sağlık sektörüne giriyor.

DOKTORDAN ALDIĞI YANIT ONU SEKTÖRE ÇEKİYOR

Sektöre giriş hikayesi de bir hayli ilginç. Gözündeki lensten kurtulmak için Avrupa Göz Hastanesi'ne gidip muayene olmak istiyor. O zamanlar Avrupa Göz'ün Aksaray'da tek şubesi var. Gözündeki lensten kurtulmak için ne yapabiliriz diye sorduğu doktordan aldığı yanıt, onu bu sektörün içine çekiyor. Türkiye'deki sağlık teknolojisinin yetersiz olduğunu duyunca, kolları sıvıyor ve 2007 yılında Avrupa Göz'e ortak oluyor.

35 MİLYON DOLARA SATIYOR

Avrupa teknolojisini ülkeye getiren Telli, hızlı bir şekilde işleri büyütmeyi amaçlıyor. 2011 yılında fazla para almadan alt ve orta sınıfa hizmeti amaçlayan Telli, Avrupa Göz'ü 8 şubeye kadar çıkarıyor. Şirket hızla büyürken yabancı yatırımcılarında dikkatini çekiyor. 2013 sonunda Suud bir yatırımcı 35 milyon dolar karşılığında şirkete ortak oluyor ve 2015 yılında Telli Avrupa Göz'den tamamen ayrılıyor.

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG'İ KURARAK BORSAYA GİRİYOR

Ramazan Burak Telli işleri büyütüp daha fazla kazanmaya başlıyor ancak aklı hep sermaye piyasalarında. Bu nedenle Avrupa Göz'den sonraki hedef halka açık bir şirket kurmak oluyor. Kocaeli Gölcük'ten 13 milyon liraya bir fabrika satın alıyor. Amacı holdinge çevirmek. Burada da işler planladığı gibi gidiyor ve 2015'in başında Baysan Trafo'yu Avrupa Yatırım Holding statüsüne çevirerek borsaya adım atıyor.

TURİZİM VE KAUÇUK İŞİNE GİRİYOR

Telli'nin sonraki hedefi turizm oluyor. Şu an Alaçatı, Nişantaşı, Ataşehir de kendini ispatlamış bir şirketten yüzde 80 oranında hisse alarak turizme giriyor. Böylece Avrupa Yatırım Holding ilk yatırımını turizme yapıyor. Bununla da yetinmeyen Telli, kauçuk işine de giriyor.Parklarda kullanılan yumuşak kauçuk zeminin Türkiye'deki 4 imalatçısından biri olan İzmir'deki Ege Karma Kauçuk Fabrikası'nı kuruyor.

SON PROJESİ ÇİFTÇİYİ İHYA EDECEK

Telli'nin son yatırımı ise tarım alanında. Geleceğin mesleği olarak gördüğü bu alanda, yurt dışında yaşayan Türklerin kurduğu şirketi satın aldı. Tarımdaki projesi gerçekten çok önemli. Çiftçinin yarasına merhem olacak cinsten bir projesi var. Telli, çiftçileri finanse edip mazot ve gübre desteği sağlayarak ürettiği ürünleri alma garantisi verecek. Bu şekilde çiftçi üretirken maddi zorluk çekmeyecek, ürettikten sonrada 'malım elimde kalır mı?' korkusunu yaşamayacak. Böylece çiftçi korkarak değil sevinçle üretecek.