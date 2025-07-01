Garanti BBVA, 500 Milyon Dolar Sermaye Benzeri Tahvil İhracını Tamamladı

Garanti BBVA, 500 Milyon Dolar Sermaye Benzeri Tahvil İhracını Tamamladı
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Garanti BBVA, 10,5 yıl vadeli ve 5'inci yıldan sonra geri çağırma opsiyonuna sahip toplamda 500 milyon Amerikan Doları tutarında sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi. İşlemin 2 milyar doların üzerinde talep gördüğü belirtildi.

Garanti BBVA, 10,5 yıl vadeli, 5'inci yıldan sonra geri çağırma opsiyonuna sahip 500 milyon Amerikan Doları tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladığını duyurdu. İşleme, 2 milyar doların üzerinde talep geldiği belirtildi.

Garanti BBVA, uluslararası piyasalarda yeni bir sermaye benzeri tahvil ihracına daha imza attı. Yapılan açıklamaya göre banka, 10,5 yıl vadeli, 5'inci yıldan sonra geri çağırma opsiyonlu ve toplamda 500 milyon Amerikan Doları tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Basel III uyumlu olarak yapılandırılan işlem, yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara sunuldu. Değişken jeopolitik ve ekonomik koşullara rağmen, işleme 2 milyar doların üzerinde talep gelmesi; Türkiye'ye ve bankanın güçlü finansal duruşuna duyulan güvenin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi. İşlem, Hazine'nin Sukuk ihracıyla zamanlama olarak örtüşmesine ve artan fiyatlama baskılarına rağmen beklentilerin üzerinde başarı gösterdi.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu ihraç, hem yatırımcıların bankamıza duyduğu güvenin hem de uluslararası piyasalardaki güçlü konumumuzun bir yansıması. Değişken piyasa koşullarına rağmen elde edilen yüksek talep, bankamızın finansal sağlamlığının ve itibarının altını çiziyor. Bu güvene layık olacak şekilde Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Bankanın tahvil ihracı işlemine aracılık eden uluslararası finans kuruluşları arasında Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BofA Securities, J.P. Morgan Securities, BNP Paribas, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, MUFG Securities ve Standard Chartered Bank yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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