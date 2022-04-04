FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Bakan Kirişci'yi ziyaret etti

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar'ın, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi ziyaret ettiği bildirildi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Bayraktar'ın ziyarette, Bakan Kirişci'ye görevinde başarılar dilediği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bayraktar, Bakan Kirişci'ye birlik çalışmaları hakkında bilgi verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Tarım ve Orman Bakanlığı görevine atanan Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci'yi ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' dileklerimizi ilettik. Fındık ve fındık üreticilerimizin sorunlarını aktararak, FİSKOBİRLİK olarak çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik. Nazik kabul ve yakın alakaları nedeniyle Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum."