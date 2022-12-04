Fırsatçı restoranların oyununu vatandaşlar ifşa etti! Meğer böyle kandırıyorlarmış

Bir yemek sipariş uygulamasında yapılan yeni güncelleme sonrası yemek siparişi yapan kullanıcıların ne sipariş ettiği gözükmeye başladı. Bu durumu fırsat bilen bazı restoranlar ise kendilerinden müşteri gibi su sipariş ederek restoranlarına tam puan vermeye ve iyi yorum vermeye başladı. Öte yandan Arkadaşlarla burada söyledik, iyi ki de söylemişiz: Su yorumu ise dikkat çekti.

Bir yemek sipariş uygulaması, yemek siparişlerinde yorum yapanların ne sipariş ettiğini göstermeye başladı. Kullanıcılar ise restoranların kendilerinden çok sayıda su sipariş edip lahmacun yorumu yaptığını fark etti. Yaşanan olaya sosyal medyada tepki yağdı.

BAKANLIĞA ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Olayın sosyal medyada gündem olması üzerine birçok kullanıcı organize olarak Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulundu. Kullanıcıların ortak talebi ise bu tarz restoranların ceza alması yönünde.

Gelen tepkilerden bazıları şöyle: