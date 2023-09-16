Fındıkta 'Drakula' tehdidi yok

Fındık bahçelerinde zarara yol açan Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği ile ilgili önleyici tedbirler alındı. Tehdit şu an için söz konusu değil.

Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Ocak: "Ülkemizde yaklaşık 661'e yakın zararlı organizmanın mücadelesini yürütüyoruz"

"Fındıkta önemli zararlara yol açan 'Drakula' olarak bilinen Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği ile ilgili yayılmayı önleyici gerekli tedbirleri alanlarda alıyoruz; Şu anda tehdit söz konusu değil"

"Kahverengi Kokarca şu anda bir çok bitkiye zarar veriyor"

TRABZON - Fındıkta önemli zararlara yol açan halk arasında 'Drakula' olarak bilinen Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği ile tehdidin şu an için söz konusu olmadığı belirtildi.

Trabzon'un Maçka ilçesi Esiroğlu mahallesinde 2018 yılı Mayıs ayı sonlarından itibaren görülen ve fındık bahçelerinde dalların kurumasına neden olan ve halk arasında 'Drakula' olarak adlandırılan Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceğinin yayılımı ile ilgili önleyici gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Yalçın Ocak, "Bununla ilgili yayılmayı önleyici gerekli tedbirleri alanlarda alıyoruz. Şu anda tehdit söz konusu değil" dedi.

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen "Kahverengi Kokarca Zararlısı" ile ilgili toplantı, Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Yalçın Ocak ve Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Burada söz alan Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Yalçın Ocak, ülkemizde yaklaşık 661 yakın zararlıya karşı mücadele yürüttüklerini hatırlattı. Ocak "Bitkisel üretimde verim ve kalite kayıtlarından dolayı ülkemizde yaklaşık 661 yakın zararlı organizmanın mücadelesini yürütüyoruz. Bunlardan en önemlisi son yıllarda Akdeniz meyve sineği veyahut ta süne mücadelesi ama son yıllarda insan hareketliliği veyahutta küresel iklim değişikliğinin getirmiş olduğu şartlardan dolayı mesela bölgemizde kahverengi kokarca ile ilgili zararlar meydana gelebiliyor. Kahverengi Kokarca şu anda mücadelesini yürüttüğümüz polifag bir zararlı, bir çok bitkiye zarar veriyor. Bununla ilgili bizim zirai mücadele teknik talimatlarımızda yönelik gerekli mücadele yöntemlerimiz var. Kahverengi Kokarca fındık başta olmak üzere meyveye sebzeye, özellikle bölgemizde kiviye, Trabzon hurmasına, mandalinaya, fasulye zarar veriyor. Arkadaşlarımız, teknik ekiplerimiz takiplerini yapıyorlar. Mücadelesine yönelik üreticilerimizi bilgilendiriyorlar. Küresel iklim değişikliğinin getirdiği olumsuzluklar var. Zaten tarım alanlarında mücadelesi var. Böcekler, kışlaklara değdiğimiz evlere konaklayacağı yerlere gidecekler. Dolayısıyla da bunlarla ilgili muhakkak mekanik mücadele yapılması, olması gerekiyor. Kahverengi Kokarca ile ilgili Doğu Karadeniz Bölgesinde, Batı Karadeniz Bölgesinde bazı illerde tespitlerimiz var. Buna yönelikte zaten gerekli tedbirler alınıyor. Bunlara yönelik kimyasal mücadelede ruhsatlı ilaçları mevcut" dedi.

"Onu sürekli takip ediyoruz, izliyoruz"

Fındık dallarını kurutan ve anavatanı Uzakdoğu olan 'Drakula' lakaplı Turunçgil Uzun Antenli Böceğinin şu an tehdidi söz konusu olmadığını da ifade eden Ocak, "Karantina zararlı olan organizmamız. Bununla ilgili yayılmayı önleyici gerekli tedbirleri alanlarda alıyoruz. Şu anda tehdit söz konusu değil. Zaten biz bunu fındık alanlarında imhasına yönelik gerekli tedbirleri alıyoruz ilaçlı mücadelesini yürütüyoruz" diye konuştu.

Ocak, Drakula' lakaplı Turunçgil Uzun Antenli Böceğinin ilerleyen yıllarda üreyip üremeyeceği konusuna ise "Onu sürekli takip ediyoruz, izliyoruz" bilgisini paylaştı.