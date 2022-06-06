Fındık üreticileri daha yüksek verim ve kalite için "Bahçe Okulu"nda - Haberler

Ordu'da fındığın verim ve kalitesini artırmak, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak adına başlatılan "Bahçe Okulu Eğitimi Projesi" sayesinde üreticiler üretim ve bakım tekniklerini öğreniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinin başında gelen fındıkta verim ve kalitenin artırılması için yaklaşık bir hafta önce Bahçe Okulu Eğitimi Projesi başlattı.

Proje kapsamında ilçe ilçe gezen uzman ekipler, bahçelerde üreticilere fındıkta biyolojik, kültürel ve kimyasal mücadelenin yanı sıra yer altı suları ve çevrenin de korunarak tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik eğitimler veriyor.

Üreticilerin katıldığı 4-5 saat süren eğitimlerde, fındıkta budama, ilaçlama ve zararlı böceklerle mücadele yöntemleri, hem uygulamalı hem de teorik olarak anlatılıyor.

Eğitimlerin 15 Eylül'e kadar tamamlanması hedefleniyor.

Altınordu ilçesine bağlı Kızılhisar Mahallesi'ndeki eğitime katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine, Türkiye ve Ordu'nun en önemli tarımsal değerlerinden fındığın verim ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bu konuda daha önce uygulanan projelerin fayda sağladığını, şu anda dekara 300-400 kilogram verim alınan bahçeler bulunduğunu belirten Yılmaz, bu projelere "Bahçe Okulu Eğitimi Projesi"ni de dahil ettiklerini aktardı.

Yılmaz, proje kapsamında üreticilere fındıkta biyolojik, kültürel ve kimyasal mücadelenin bir arada uygulandığı entegre mücadeleyi benimsetmeye çalıştıklarını ifade ederek, fındıkta kozalak akarı zararlısına karşı yapılması gereken mücadele tekniklerini de üreticilere öğretmeye çalıştıklarını anlattı.

Bunun yanı sıra fındıkta ilaçlama yöntemleri, gübreleme ve dal budama gibi tekniklerin uzmanlar tarafından üreticilere uygulamalı ve teorik eğitimlerde gösterildiğini kaydeden Yılmaz, "Amacımız fındıkta verim ve kaliteyi artırmak. Ayrıca hem insan sağlığını hem de çevreyi korumak suretiyle sürdürülebilir tarımı gerçekleştirebilmek." dedi.

Yılmaz, eğitimlerde üreticilere yer altı sularının ve çevrenin korunmasına yönelik bilgiler verildiğini belirterek, üreticilerin eğitimlere gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tüm üreticilere, doğru bakım tekniklerini ve zararlılarla mücadelenin doğru yapılmasını benimsetmeyi amaçladıklarını vurgulayan Yılmaz, "Özellikle zararlı böceklere karşı ilk olarak kültürel, ardından kimyasal mücadeleyi önceliyoruz. Fındıkta her türlü doğru bilinen yanlışın bu proje sayesinde giderilmesine çalışıyoruz." diye konuştu.

"Bahçe Okulu"na katılan üreticiler memnun

Üreticilerden Kenan Turan da projenin kendilerine çok şey kattığını, bilmedikleri şeyleri öğrendiklerini ifade ederek, bundan sonra bahçelerinin bakımını verilen eğitime göre yapacaklarını söyledi.

Muhammet Saygı da proje sayesinde şimdiye kadar doğru bildikleri pek çok şeyin yanlış olduğunu gördüklerini kaydederek, "Bizim şimdiye kadar yaptığımız bahçe bakımının babalarımızdan ve dedelerimizden kalan uygulamalar olduğunu fark ettik. Bundan sonra doğru teknikleri uygulayarak bahçemizin verim ve kalitesini daha fazla artırmaya gayret edeceğiz." dedi.

Ersin Turan, "Bahçede ne kadar fazla dal, o kadar fındık diye düşünüyorduk. Halbuki bu eğitimde bunun böyle olmadığını anladık. Proje sayesinde bahçedeki fındık ocaklarında bulunan dal sayısının daha az olması gerektiğini anlamış olduk." diye konuştu.